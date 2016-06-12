۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۷:۵۸

اتهام جدید رایانامه های «هیلاری کلینتون» در گزارش پلیس فدرال

گزارش جدید پلیس فدرال آمریکا از رایانامه های هیلاری کلینتون ادعا می کند وی حملات پهپادهای آمریکایی را هدایت می کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، گزارش جدید پلیس فدرال آمریکا «اف بی آی» از رایانامه های هیلاری کلینتون ادعا می کند که وی از طریق تلفن همراه خود دستور حملات پهپادی آمریکا را در کشورهای مختلف صادر می کرده است.

بر اساس این گزارش، کلینتون در زمان پست وزارت خارجه از طریق تلفن همراه شخصی خود حملات پهپادهای آمریکایی در پاکستان، یمن، سومالی، افغانستان و کشورهای دیگر را هدایت می کرده است.

در گزارش پلیس فدرال آمریکا که از سوی وزارت خارجه مورد انتقاد قرار گرفته است هیلاری کلینتون از سوی رئیس جمهور برای صدور دستور حمله اجازه داشته است.

کاخ سفید روز پنج شنبه همزمان با حمایت باراک اوباما از کلینتون به عنوان نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از انتشار اطلاعات طبقه بندی شده توسط پلیس فدرال انتقاد کرده است.

کاخ سفید اقدام پلیس فدرال را مستلزم پیگرد قضایی اعلام کرده است و می گوید این اقدام از نظر قانون جرم محسوب می شود.

هنوز هیچ سازمان امنیتی مثل سیا گزارش پلیس فدرال درباره هیلاری کلینتون را تایید نکرده است.

سازمان های امنیتی در انتقاد از گزارش پلیس فدرال می گویند هیلاری کلینتون چطور می توانسته حملاتی را هدایت کند که اطلاعاتی درباره آنها نداشته است و اصلاً به وزارتخانه وی مربوط نبوده است.

