دغدغه شیوع اعتیاد در جمعیت دانش آموزی ملاردکاهش یافته است

محمد قادری تفرشی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش بسیار موثر و تعیین کننده آگاهی بخشی و اطلاع رسانی در دفع مخاطرات و تهدیدات ناشی از ابتلا به سو مصرف مواد مخدر اظهار داشت:یکی از دلایل اصلی گرایش به اعتیاد و شیوع آن، ناشی از ناآگاهی نسبت به فرآیند ابتلا به این معضل خانمان سوز است و قاعدتا در چنین شرایطی هر آنچه اطلاع رسانی و آگاهی بیشتری به جمعیت در معرض خطر ارائه شود، ضریب مخاطرات مرتبط با این پدیده شوم کاهش خواهد یافت.

مدیر آموزش و پرروش ملارد عنوان کرد:بواسطه اهمیت و نقش موثر برگزاری دوره های آموزشی در مقابله با این پدیده، مجموعه مدیریتی آموزش و پرورش این شهرستان تاکنون با همیاری دستگاه ها و نهادهای ذیربط، دوره های آموزشی متعددی را برگزار کرده که بر اساس برآورد های انجام شده، ثمره و نتیجه چنین دوره هایی در کاهش دغدغه ها و مخاطرات مرتبط با این معضل مطلوب بوده است.

قادری تفرشی گفت:با عنایت به ارزیابی های انجام شده، ضریب شیوع و احتمال گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در مدارس شهرستان ملارد به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

وی افزود:آنچه که در حال حاضر به عنوان دغدغه ای جدی مطرح است، به احتمال بروز رفتارهای پرخطر از سوی دانش آموزان معطوف می شود که می طلبد برنامه های آموزشی و فرهنگی هر چه بیشتری در این عرصه متمرکز شود.

مدیر آموزش و پرورش ملارد در تشریح جزئیات رفتارهای پرخطر که به عنوان دغدغه فعلی جمعیت دانش آموزی این شهرستان مطرح است، عنوان کرد:خشم، ارتباطات پر خطر و...از نمونه مواردی است که لزوم رفع وکنترل آن در ارزیابی ها، ضروری به نظر می رسد.

قادری تفرشی افزود:سنجش سلامت و روان، یک آزمون کشوری است که در این شهرستان با فراگیری ۶۰۰ نفری میان دانش آموزان ملاردی در دستور کار قرار گرفت و نتیجه این آزمون موید جایگزینی نگرانی رفتارهای پرخطر به جای معضل اعتیاد در جامعه دانش آموزی این شهرستان است.

وی در خاتمه یادآور شد:علیرغم تلاش ها و برنامه های متعددی که در خصوص مهار آسیب ها و مخاطرات اجتماعی در مجموعه آموزش و پرورش این شهرستان مد نظر قرار دارد، نباید از نظر دور داشت که نقش خانواده و والدین در کنترل و مهار مخاطرات احتمالی که دانش آموزان را تهدید می کند، بسیار تعیین کننده است، زیرا بخش عمده اوقات دانش آموزان در کنار خانواده و در خارج از ساعات کلاسی مدارس طی می شود.