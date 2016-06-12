حمام تاریخی شهر قدس در تابستان آماده بازدید گردشگران می شود

لیدا حاتمی علمداری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش مجموعه مدیریتی میراث فرهنگی شهرستان قدس برای بستر سازی جذب گردشگر اظهار داشت:در حال حاضر با وجود ظرفیت های بسیار، امکانات کافی در حوزه جذب گردشگر وجود ندارد که با پشتیبانی فرمانداری این شهرستان و اداره کل میراث فرهنگی استان تهران افق و آینده درخشانی برای توسعه زیرساخت ها در این خطه پیش بینی می کنیم.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قدس افزود:یکی از آثار تاریخی قابل توجه و برجسته این شهرستان که مستعد جذب توریست و گردشگر است، به حمام تاریخی این شهرستان معطوف می شود.

حاتمی علمداری عنوان کرد:عزم ما در خصوص این بنای تاریخی به تبدیل آن به عنوان موزه مردم شناسی استواراست.

وی افزود:در حال حاضر مراحل نهایی ترمیم این اثر تاریخی طی می شود و با عنایت به تلاش هایی که در طول چندین ماهه اخیر عملیاتی شده، پیش بینی می کنیم درتابستان سال جاری، شرایط برای بازدید گردشگران از این اثر تاریخی فراهم شود.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قدس گفت:یکی از دغدغه های ما در این شهرستان به محدودیت در فضای مناسب برای نمایش آثار و مکشوفات تاریخی و باستانی باز می گردد که با بهره برداری از این حمام، امکان نمایش برخی از آثار تاریخی در این فضا بوجود می آید.

حاتمی علمداری در خصوص پیشینه تاریخی این حمام یادآور شد:عقبه تاریخی این اثر به دوران قاجار باز می گردد و بر اساس مطالعات و پژوهش های انجام شده، حمام تاریخی قدس توسط جهان شاه تأسیس شده است.