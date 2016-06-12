۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۲۳

در گفت و گو با مهر؛

قیمت زولبیا و بامیه در شهرستان ورامین اعلام شد

ورامین-رییس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین با اعلام نرخ عرضه زولبیا و بامیه ویژه ماه مبارک رمضان در این شهرستان گفت: زولبیا و بامیه درجه یک با قیمت ۱۰۰هزار ریال در ورامین عرضه می شود.

حسن میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش میزان مصرف زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان اظهار داشت: زولبیا و بامیه از جمله شیرینی هایی است که در ایام ماه مبارک رمضان با استقبال روزه داران مواجه می شود.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین افزود: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین بر روند تهیه زولبیا و بامیه در مراکز تهیه و توزیع این محصول نظارت دارند.

وی با اشاره به این نکته که باید زولبیا و بامیه از مراکز معتبر و مجاز خریداری شود، ادامه داد: شهروندان باید زولبیا و بامیه مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و مجازی که تحت نظارت قرار دارند، خریداری کنند.

میرزایی با اشاره به قیمت انواع زولبیا و بامیه در شهرستان ورامین اضافه کرد: بر اساس تصمیم اتخاذ شده، زولبیا و بامیه درجه یک با قیمت ۱۰۰ هزار ریال در ورامین عرضه می شود.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین یادآور شد: زولبیا و بامیه درجه دو نیز با قیمت ۹۰هزار ریال به شهروندان ورامینی عرضه می شود.

کد مطلب 3683334

