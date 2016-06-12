بیماران روزه دار توصیه های دارویی را جدی بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر یسنا به منش، اظهار کرد: با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، برای هموطنانی که به دلیل ابتلا به بیماری دارو مصرف می کنند، همیشه این سئوال مطرح است که نحوه صحیح مصرف داروها در زمان روزه داری باید به چه شکل باشد و آیا قطع مصرف داروها و یا انتقال دوز دارو به زمان های قبل از سحر یا بعد از افطار کار درستی است یا خیر؟

وی تصریح کرد: نکته اصلی که باید به آن اشاره کرد آن است که بارداری، شیردهی و برخی از بیماری هاهمچون دیابت، فشارخون، روده تحریک پذیر، یبوست، زخم های گوارشی (معده و دوازدهه)، اختلالات کلیوی، بیماری های اعصاب و روان و آسم همگی از شرایط جسمی هستند که فرد ملزم است پیش از اقدام به روزه داری، با پزشک معالج خود در زمینه اقدام به روزه داری و همچنین نحوه مصرف داروها، مشورت کند.

دبیر ستاد مركزي اطلاع رساني داروها و سموم سازمان غذا و دارو، عنوان کرد: بیماران نباید بدون مشورت با داروساز یا پزشک معالج خود، اقدام به قطع دارو، تغییر یا کاهش دوز مصرفی و یا تغییر زمان مصرف کنند زیرا رعایت نکردن این اصول می تواند باعث عدم کارآیی دارو، عدم دستیابی به اثرات درمانی، بروز اثرات جانبی و تشدید بیماری شود.

وی ادامه داد: چنانچه فردی به رغم ابتلا به بیماری، پس از مشورت با پزشک معالج خود، مجاز به روزه گرفتن باشد، می بایست حتما به نکاتی که پزشک توصیه می کند، عمل کند.

به منش گفت: بیماران مبتلا به بیماری انسدادی ریوی(COPD) و صرع به ویژه در معرض خطر تغییر دوز دارو در ایام روزه داری هستند و پزشکان علاوه بر اینکه باید به بیماران صرعی که با قطع دارو دچار بازگشت حملات تشنجی می شوند مشاوره دقیق بدهند، باید به بیماران مبتلا به آسم که با قطع داروهای استنشاقی و افشانه های تنفسی دچار حملات آسمی می شوند توصیه های لازم را ارائه کنند.

وی خاطرنشان کرد: مطالعات به عمل آمده روی داروهای ضد فشارخون و ضد انعقاد خون نشان می دهد که روزه داری تاثیر خاصی بر اثربخشی این داروها ندارد. البته گاهی اوقات لازم است در مورد داروهای مدر (ادرار آور)، برای جلوگیری از ازدست رفتن آب بدن، پزشک اقدام به کاهش دوز این داروها در بیماران روزه دار می کند.

به منش افزود: برخی از داروهای ضد التهاب این قابلیت را دارند که دوبار در طول روز مصرف شوند. مصرف این گونه داروها را می توان با مشورت پزشک و داروساز به زمان افطار یا سحر موکول کرد.

دبیر ستاد مركزي اطلاع رساني داروها و سموم سازمان غذا و دارو اظهار کرد: در فرد روزه دار، پزشک معالج، برای درمان عفونت می تواند اقدام به تجویز آنتی بیوتیک هایی کند که به جای چند بار مصرف در طی روز، یک یا دو بار در روز مصرف شود.

به منش بیان کرد: برخی از داروها نیز به شکل آهسته رهش در بازار دارویی وجود دارند. در مورد این داروها بجای مصرف سه تا چهار بار در روز، پزشک می تواند داروی آهسته رهش که یکبار در روز تجویز می شود توصیه کند.

دبیر ستاد مركزي اطلاع رساني داروها و سموم سازمان غذا و دارو عنوان کرد: تغییر نحوه مصرف برخی از داروها (از شکل خوراکی به شکل پوستی) در این ایام نیز بنا به تجویز پزشک ممکن است، در صورت وجود این شکل دارویی، بجای مصرف برخی از داروهای خوراکی، پزشک معالج می تواند آنها را به شکل زیست چسب (چسب پوستی دارو در صورت موجود بودن) تجویز کند.

به منش با بیان اینکه در زمینه بیماران دیابتی، هرچند روزه داری برای برخی از مبتلایان به دیابت بنابر تشخیص پزشک معالج می تواند مفید باشد، گفت: تغییر خودسرانه دوز دارو و رژیم غذایی در برخی دیگر می تواند بسیار خطرناک باشد.

وی در پایان تاکید کرد: بیمارانی که انسولین مصرف می کنند قبل از اقدام به روزه داری باید با پزشک معالج خود مشورت کنند و در تمامی بیماران دیابتی، تنظیم و کنترل مرتب قند خون بسیار مهم است.