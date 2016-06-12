  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۷:۵۷

جام جهانی كشتی آزاد - آمریكا؛

ایران در دومين گام از سد هند گذشت

ایران در دومين گام از سد هند گذشت

تیم ملی كشتی آزاد ایران در دومین دیدار خود در رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۶ آمریكا قاطعانه از سد تیم هند گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ رقابتهای جام جهانی كشتی آزاد ۲۰۱۶ آمریكا از بامداد امروز یكشنبه در شهر لس‌آنجلس آغاز شد كه تیم ملی ایران در دومین دیدار خود موفق شد تیم هند را با نتيجه 8 بر صفر از پیش رو بردارد.

نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: رضا اطری (برنده) - آمیت کومار (به روی تشك حاضر نشد)
۶۱ کیلوگرم:مسعود اسماعیل‌پور ۴ - باجرانگ ۲
۶۵ کیلوگرم: سيد احمد محمدی ۱۰ - آمیت کومار داهانکار صفر
۷۰ کیلوگرم: مصطفی حسين‌خانی ۲ - وينود كومار صفر
۷۴ کیلوگرم: حسن يزدانی ۱۲ - پراوين رانا ۲
۸۶ کیلوگرم: عليرضا كريمی ۱۰ - پاوان كومار صفر
۹۷ کیلوگرم: امير محمدی ۱۲ - ساتیوارت کادیان يك
۱۲۵ کیلوگرم: پرويز هادی - هیتیندر (به روی تشك حاضر نشد)

شاگردان رسول خادم پیش از این دیدار توانستند تیم آذربایجان را با نتیجه ۵ بر ۳ شكست دهند.

رقابتهای جام جهانی كشتی آزاد با حضور هشت تیم برتر دنیا و در دو گروه چهار تیمی پیگیری می شود كه تیم ایران در گروه B با تیمهای آذربایجان،‌هند و آمریكا همگروه است.

تیم ملی كشتی آزاد ایران راس ساعت ۲۳:۳۰ امشب در سومین دیدار خود به مصاف تیم آمریكا می‌رود.

کد مطلب 3683346

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها