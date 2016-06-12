تعطیلی ۵۰ درصدی معادن/ خداحافظی با ۷۵ معدن

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - سید محمد رضا موسوی: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان‌های جنوب غربی ایران است. این استان با ۱۶هزار و ۴۲۱ کیلومترمربع وسعت معادل یک درصد از کل وسعت ایران، بیست و دومین استان کشور ازنظر مساحت است.

این استان یکی از استان‌های کوهستانی کشور به شمار می‌رود که دارای معادن باارزشی است.

بیشتر معادن چهارمحال و بختیاری در حوزه کانی‌های غیرفلزی و سنگ و خاک نسوز هستند. در حال حاضر نیمی از معادن چهارمحال و بختیاری تعطیل‌شده است .

۵۰ درصد معادن غیرفعال چهارمحال و بختیاری به‌واسطه این است که ذخیره اقتصادی آنها تمام‌شده است مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری در خصوص وضعیت معدن در چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۸۳ معدن در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

نعیم امامی بیان کرد: سال ۹۴ از تعداد کل معادن چهارمحال و بختیاری ۹۳ معدن فعال و ۹۰ معدن چهارمحال و بختیاری غیرفعال گزارش شد.

وی بیان کرد: ۵۰ درصد معادن غیرفعال چهارمحال و بختیاری به‌واسطه این است که ذخیره اقتصادی آنها تمام‌شده و امکان فعال شدن وجود ندارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری افزود: به‌عنوان‌مثال منطقه معدنی فلارد چهارمحال و بختیاری که یک‌زمانی دارای ۱۶ معدن فعال بود در حال حاضر دارای شش معدن فعال است و ۱۰ معدن دیگر آن به سنگ نمی‌رسد و همه غیرفعال شده‌اند و کم‌کم باید این معادن در بخش بازسازی و رهاسازی قرار گیرند.

وی تأکید کرد: در سال‌هایی که مسکن مهر در کشور رونق داشت مجوزهای بسیاری برای معدن سنگ لاشه در این استان صادرشد .

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: طی بررسی‌های انجام‌شده نیاز به این‌همه توسعه معدن سنگ لاشه در این استان نبوده است.

وی بیان کرد: ساخت‌وساز طرح‌های عمرانی طی دو سال گذشته در این استان و سطح کشور کاهش پیداکرده است و این امر نقش مهمی در تعطیلی و غیرفعال شدن بسیاری از معادن سنگ لاشه در این استان دارد.

از کل معادن تعطیل استان ۱۵ معدن قابل‌برگشت و راه‌اندازی است که ۱۵ میلیارد تومان اعتبار در سال جاری برای راه‌اندازی این معادن در نظر گرفته‌شده است وی تصریح کرد: کم شدن بازار فروش و همچنین پایین بودن کیفیت برخی از سنگ‌های لاشه تولیدی موجب پایین آمدن تولید و غیرفعال شدن این معادن شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: چند قطب جدید معدنی در چهارمحال و بختیاری کشف‌شده است که کار جدید در تولید سنگ به‌ویژه در معدن جونقان آغازشده است و سنگ این معدن صادراتی است.

وی بیان کرد: در روستای قلعه ممکا و بلداجی دو معدن جدید کشف‌شده است و این دو منطقه به قطب معدنی تبدیل خواهند شد که این مهم نقش مهمی در ایجاد اشتغال و افزایش درآمد مردم منطقه خواهد داشت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: پنج معدن قابل‌راه‌اندازی در منطقه حمزه علی چهارمحال و بختیاری وجود دارد که این امر یکی از برنامه‌های مهم در مسیر اقتصاد مقاومتی در سال جاری است.

وی بیان کرد: از کل معادن تعطیل استان ۱۵ معدن قابل‌برگشت و راه‌اندازی است که ۱۵ میلیارد تومان اعتبار در سال جاری برای راه‌اندازی این معادن در نظر گرفته‌شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: حدود ۷۵ معدن این استان قابلیت فعال‌سازی ندارند.

وی بابیان اینکه بخش معدن صنایع غیرفلزی در کشور راکد است، بیان کرد: بخش معدن چهارمحال و بختیاری خیلی فعال نیست.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: مطالعات زمین‌شناختی طی قراردادی با شرکت های پژوهشی زمین‌شناسی در حال انجام است و به دنبال کشف معادن جدید باارزش در این استان هستیم.

در احداث و راه‌اندازی یک معدن باید مطالعات کامل زمین‌شناسی به‌صورت کاملاً علمی انجام شود و میزان ماده معدنی در منطقه موردنظر مشخص شود یکی از کارشناسان حوزه معدن در چهارمحال و بختیاری در این خصوص اظهار داشت: معادن به‌عنوان یکی از باارزش‌ترین منابع در هر منطقه‌ای به شمار می‌روند.

هادی خلیلی بیان کرد: در بسیاری از مناطق کشور معادن نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارند که باید توسعه واحدهای فرآوری از مواد استخراجی معدن اشتغال قابل‌توجهی در سطح منطقه ایجاد کند.

وی بیان کرد: در احداث و راه‌اندازی یک معدن باید مطالعات کامل زمین‌شناسی به‌صورت کاملاً علمی انجام شود و میزان ماده معدنی در منطقه موردنظر مشخص شود.

این کارشناس معدن ادامه داد: احداث معدن بدون تحقیقات علمی می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به سرمایه‌گذار وارد کند چراکه احتمال میزان ماده معدنی منطقه‌ای که معدن می‌خواهد در آن احداث شود بسیار کم بوده است.