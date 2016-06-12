تعطیلی ۵۰ درصدی معادن/ خداحافظی با ۷۵ معدن

خبرگزاری مهر - گروه استانها - سید محمد رضا موسوی: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استانهای جنوب غربی ایران است. این استان با ۱۶هزار و ۴۲۱ کیلومترمربع وسعت معادل یک درصد از کل وسعت ایران، بیست و دومین استان کشور ازنظر مساحت است.
این استان یکی از استانهای کوهستانی کشور به شمار میرود که دارای معادن باارزشی است.
بیشتر معادن چهارمحال و بختیاری در حوزه کانیهای غیرفلزی و سنگ و خاک نسوز هستند. در حال حاضر نیمی از معادن چهارمحال و بختیاری تعطیلشده است .
۵۰ درصد معادن غیرفعال چهارمحال و بختیاری بهواسطه این است که ذخیره اقتصادی آنها تمامشده است مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری در خصوص وضعیت معدن در چهارمحال و بختیاری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۸۳ معدن در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.
نعیم امامی بیان کرد: سال ۹۴ از تعداد کل معادن چهارمحال و بختیاری ۹۳ معدن فعال و ۹۰ معدن چهارمحال و بختیاری غیرفعال گزارش شد.
وی بیان کرد: ۵۰ درصد معادن غیرفعال چهارمحال و بختیاری بهواسطه این است که ذخیره اقتصادی آنها تمامشده و امکان فعال شدن وجود ندارد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری افزود: بهعنوانمثال منطقه معدنی فلارد چهارمحال و بختیاری که یکزمانی دارای ۱۶ معدن فعال بود در حال حاضر دارای شش معدن فعال است و ۱۰ معدن دیگر آن به سنگ نمیرسد و همه غیرفعال شدهاند و کمکم باید این معادن در بخش بازسازی و رهاسازی قرار گیرند.
وی تأکید کرد: در سالهایی که مسکن مهر در کشور رونق داشت مجوزهای بسیاری برای معدن سنگ لاشه در این استان صادرشد .
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: طی بررسیهای انجامشده نیاز به اینهمه توسعه معدن سنگ لاشه در این استان نبوده است.
وی بیان کرد: ساختوساز طرحهای عمرانی طی دو سال گذشته در این استان و سطح کشور کاهش پیداکرده است و این امر نقش مهمی در تعطیلی و غیرفعال شدن بسیاری از معادن سنگ لاشه در این استان دارد.
از کل معادن تعطیل استان ۱۵ معدن قابلبرگشت و راهاندازی است که ۱۵ میلیارد تومان اعتبار در سال جاری برای راهاندازی این معادن در نظر گرفتهشده است وی تصریح کرد: کم شدن بازار فروش و همچنین پایین بودن کیفیت برخی از سنگهای لاشه تولیدی موجب پایین آمدن تولید و غیرفعال شدن این معادن شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: چند قطب جدید معدنی در چهارمحال و بختیاری کشفشده است که کار جدید در تولید سنگ بهویژه در معدن جونقان آغازشده است و سنگ این معدن صادراتی است.
وی بیان کرد: در روستای قلعه ممکا و بلداجی دو معدن جدید کشفشده است و این دو منطقه به قطب معدنی تبدیل خواهند شد که این مهم نقش مهمی در ایجاد اشتغال و افزایش درآمد مردم منطقه خواهد داشت.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: پنج معدن قابلراهاندازی در منطقه حمزه علی چهارمحال و بختیاری وجود دارد که این امر یکی از برنامههای مهم در مسیر اقتصاد مقاومتی در سال جاری است.
وی بیان کرد: از کل معادن تعطیل استان ۱۵ معدن قابلبرگشت و راهاندازی است که ۱۵ میلیارد تومان اعتبار در سال جاری برای راهاندازی این معادن در نظر گرفتهشده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: حدود ۷۵ معدن این استان قابلیت فعالسازی ندارند.
وی بابیان اینکه بخش معدن صنایع غیرفلزی در کشور راکد است، بیان کرد: بخش معدن چهارمحال و بختیاری خیلی فعال نیست.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: مطالعات زمینشناختی طی قراردادی با شرکت های پژوهشی زمینشناسی در حال انجام است و به دنبال کشف معادن جدید باارزش در این استان هستیم.
در احداث و راهاندازی یک معدن باید مطالعات کامل زمینشناسی بهصورت کاملاً علمی انجام شود و میزان ماده معدنی در منطقه موردنظر مشخص شود یکی از کارشناسان حوزه معدن در چهارمحال و بختیاری در این خصوص اظهار داشت: معادن بهعنوان یکی از باارزشترین منابع در هر منطقهای به شمار میروند.
هادی خلیلی بیان کرد: در بسیاری از مناطق کشور معادن نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارند که باید توسعه واحدهای فرآوری از مواد استخراجی معدن اشتغال قابلتوجهی در سطح منطقه ایجاد کند.
وی بیان کرد: در احداث و راهاندازی یک معدن باید مطالعات کامل زمینشناسی بهصورت کاملاً علمی انجام شود و میزان ماده معدنی در منطقه موردنظر مشخص شود.
این کارشناس معدن ادامه داد: احداث معدن بدون تحقیقات علمی میتواند خسارتهای جبرانناپذیری به سرمایهگذار وارد کند چراکه احتمال میزان ماده معدنی منطقهای که معدن میخواهد در آن احداث شود بسیار کم بوده است.
نظر شما