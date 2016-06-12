ذکر خدا سبب زدودن استکبار درون می شود/ رمضان ماه نوزایی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مهدی باقری شاهرودی شامگاه شنبه در سلسله جلسات بیان اخلاق از دیدگاه قرآن در محل حسینیه اعظم مدرسه قلعه شاهرود، ضمن اشاره به کلمه ذکر در کلام خدا، یکی از دستوراتی که خدای متعال مکرر به آن تاکید کرده و به برکات زیاد آن اشاره شده را ذکر خداوند دانست و افزود: شیرینی این فرمان زمانی در فرد نمایان می شود که خدا می فرماید «از من غافل نشوید که من شما را بسیار یاد خواهم کرد» که از این آیه شریف برمی آید که پرودگار عالم، همیشه به بندگانش توجه دارد ، پس دستور به ذکر خدای متعال، وظیفه ما است.

وی افزود: ذکر، توجه انسان به حق و در واقع مقام توجه ما به پرودگار عالم است به گونه ای که شان دیگری، ما را از یاد خدا غافل نمی کند آنچه در آسمان انسان ها را به سوی خدا سوق می دهد این است که خدای متعال نسبت به هیچ مخلوقی بی توجه نیست.

خداوند برای ذکر حدودی قائل نشده است

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم درباره تفسیر واژه «ذکر کثیر» نیز گفت: گاهی ذکر همراه با دستورات خاصی است و پرودگار برای تکالیفی ازجمله حج، روزه و ... حدودی قرار داده اما برای ذکر حدی قرار ندارد و امر شده که مسلمانان، خداوند متعال را با ذکر کثیر هر صبح و شام تسبیح کنند.

آیت الله میرباقری شاهرودی در بیان نتیجه ذکر هم توضیح داد: فردی که کثیر الذکر است، خداوند و ملائک بر او صلوات فرستاده و از محیط ظلمت به سمت نور رهنمون می شود لذا خانه ای که در آن قرآن تلاوت شده برکات آن نیز زیاد می شود و خدای متعال مانند نور ستارگان به مثابه چراغ بندگی، خانه او را نیز به راه خود، نورانی می سازد و برعکس خانه ای که در آن معصیت و گناه به جای ذکر خدا جایگزین شده، ملائک از آن مکان رخت بسته و شیطان همنشین اهل آن منزل می شود.

وی افزود: ذکر رب به معنی آن است که فرد در درون قلب خود با حالت تضرع و خوف بدون کم و کاست، به خدا توجه داشته باشد اگر در گناه استکبار نباشد، قابل مغفرت است و کسی که در محضر ربّ قرار گرفت، حجاب از او برداشته و به مقام «عِندَالرَبهّم یُرزَقون» دست پیدا می کند تا بتواند ربوبیت الهی را مشاهده کند لیکن باید گفت خدای متعال ربّ نبی اکرم(ص) است به این معنا اگر کسی می خواهد به ذکر برسد نور ذکر خدا، یعنی نور نبی(ص) را در سایه پروردگار مورد عنایت قرار می دهد.

رهایی از استکبار وجودی خاصیت ذاکران

نماینده مردم البرز در خبرگان رهبری با بیان اینکه رهایی از استکبار درون، خاصیت ذاکران است، گفت: فردی که کثیر ذکر محسوب شده خاصیت استکبار از این بنده برداشته می شود لذا خداوند صاحب مقام کبریا و عزت است که این دو صفت با جلال پروردگار تناسب دارد.

آیت الله میرباقری شاهرودی تصریح کرد: ریشه همه صفات رذیله در همین کلمه «استکبار» است، یعنی برای خود شانی حساب و لعنت را برای کسی منظور کرده که با این دو صفت منازعه کند و خدا او را از رحمت خودش دور خواهد کرد لیکن باید دانست که خدای متعال چون صاحب قدرت است هر چه را بخواهد انجام می دهد.

وی افزود: خدای متعال عزیز و نفوذ ناپذیر است و با اراده خودش کاری انجام می دهد و کس دیگری در او تحول ایجاد نمی کند، لذا همه باید در برابر عظمت کبریا تواضع کرده و هر چه این بیشتر قرب به خدا افزون ترباشد، ما باید در مقابل او خصوع و خشوع کنیم پس خدا ما را با تواضع در برابر عزت و کرامت خودش امتحان می کند و ما باید بگوئیم، او صمد است و غنی و همه بندگان وابسته به او هستیم و خدا آشکار و هویدا است.

این مراسم به همت هیئت الشهداء و هیئت امناء مسجد و حسینیه اعظم مدرسه قلعه شاهرود برگزار شده است.