شترهای قزوین شناسنامه دار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید بهمن نقیبی مدیر کل دامپزشکی استان قزوین صبح یکشنبه از منطقه نگهداری شتر دربوئین زهرا بازدید کرد.

مهدی مهرزاده در جریان این بازدید اظهار کرد: بیماری مهلک و کشنده مرس که به سندروم تنفسی خاورمیانه معروف شده است چندی است در برخی کشورهای منطقه بخصوص عربستان ایجاد خسارتهایی کرده است وشتر مهمترین ناقل ویروس این بیماری است.

وی افزود: این بیماری که از بیماری های مشترک بین انسان و دام است، لذا مراقبت و پایش شتر دارای اهمیت ویژه ای است.

مهرزاده بیان کرد: بیماری مهلک و کشنده مرس با توجه به اعلام WHO می تواند تا ۴۰ درصد از مبتلایان خود را دچار مرگ کند و و نکته قابل توجه این است که شتر به عنوان مهمترین ناقل ویروس این بیماری فاقد هرگونه علایم بالینی است.

مدیر کل دامپزشکی استان قزوین نیزبا توجه به اهمیت موضوع به همراه جمعی از کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان از منطقه نگهداری شترها در بوئین زهرا که به دلیل موقعیت طبیعی آن، منطقه مناسبی برای نگهداری و پرورش شتر است بازدید کرد ومقرر شد اقدامات اولیه برای شناسنامه دار کردن شترهای این منطقه صورت پذیرد.