جوان ۲۳ ساله در سد وحدت سنندج غرق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، رامین اسد نژاد گفت: ساعت ۱۷ عصر دیروز خبر غرق شدن یک نفر در سد وحدت از طریق سامانه ۱۲۵ به این سازمان اطلاع داده شد.

وی بیان کرد: پس از اطلاع از این حادثه اکیپ غواصی این سازمان به محل حادثه اعزام شدند وعملیات جستجو برای یافتن جسد را آغاز نمودند.

وی اظهارداشت: پس از دو ساعت تلاش جسد این جوان ۲۳ ساله از آب بیرون کشیده شدو به پزشکی قانونی انتقال داده شد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری سنندج علت غرق شدن این جوان را عدم آشنایی به فنون شنا اعلام کرد و گفت: شنا کردن در سدها مستلزم مهارت و تجهیزات لازم است که علی رغم توصیه ها ی فراوان بازهم شاهد حوادث ناگواری هستیم.