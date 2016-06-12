مدیریت پسماند شهرک تخصصی روی زنجان در حد مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا موسوی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره کل محیطزیست استان زنجان بهقرار گرفتن شهرک تخصصی روی در فاصله پنج کیلومتری شهر زنجان اشاره کرد و افزود: پسماندهای این شهرک در صورت نبود مدیریت صحیح پسماند باعث آلودگی محیط زیست میشود.
وی به مدیریت پسماند شهرک تخصصی روی زنجان توسط شرکت خصوصی اشاره کرد و گفت: این مدیریت خوب است ولی در حد مطلوب نیست و باید نسبت به ارتقاء مدیریت پسماند در این شهرک اقدام شود تا چالشهای زیستمحیطی موجود در شهرک تخصصی روی از بین برود.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان زنجان گفت: شهرک تخصصی روی زنجان، بزرگترین تهدید برای محیطزیست استان بوده و در حال حاضر شهرک روی زنجان، بهعنوان یک تهدید جدی به لحاظ آلودگی محیطزیست استان و بخصوص شهر زنجان است.
موسوی یادآور شد: سلامت تکتک افراد جامعه برای سازمان حفاظت محیطزیست مهم است و برای ارتقای این مهم توجه جدی دارد.
وی با بیان اینکه آلودگی هوا یکی از مهم ترین عوامل در بروز مرگ و میر در جهان است، گفت: در این راستا محیطزیست فعالیتهای خوبی برای کاهش آلودگیهای هوا انجام داده است.
موسوی با اشاره به اختصاص سه هکتار از اراضی برای دفع پسماند شرکت ملی سرب و ایران، افزود: در حال حاضر واحد ذوب سرب شرکت ملی سرب و روی ایران تعطیل است.
مدیرکل محیطزیست استان زنجان گفت: رویکرد توسعه باید پایدار باشد و سازمان محیطزیست در راستای افزایش نظارت و کنترلهای جدید مصمم بوده و باید در مسیر بهروز کردن تکنولوژیها حرکت کنیم.
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