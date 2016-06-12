۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۰۴

شهردار کرمان خبر داد:

تصویب طرح جامع ترافیک شهر کرمان/آغاز مطالعات طرح ریلی شهر کرمان

کرمان - شهردار کرمان از تصویب طرح جامع ترافیک شهر کرمان بعد از گذشت ۹ سال خبر داد.

علی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بررسی  طرح جامع ترافیک شهر کرمان از سال ۱۳۸۶ اغاز و تصویب آن به دلایل مختلفی تاکنون به عقب افتاده بود، اظهار کرد: با  پی گیری های صورت گرفته در اواخر سال گذشته جلسه ای در شورای عالی ترافیک وزارت کشور برگزار شد و ایرادات وارد شده به طرح  توسط مشاور اصلاح شد پس از آن جلسه دیگری در کارگروه ترافیک وزارت کشور برپا و جلسه نهایی در شورای عالی ترافیک کشور طی هفته های گذشته برگزار شد.

وی اضافه کرد: در این نشست ها که معاون عمرانی استاندار و رئیس شورای شهرنیز حضور داشتند، طرح جامع ترافیک شهر کرمان توسط مشاور ارائه و خوشبختانه به تصویب رسید.

شهردار کرمان افزود: طرح جامع ترافیک شهر کرمان به عنوان سند بالادستی و اصلی است که می توان بر اساس آن کلیه اقدامات ترافیکی  شهر از جمله دسترسی به خیابان ها جهت امور و مرور، اجرای پیاده راه ها  و فضاهای شهری را بر اساس مطالعات انجام شده پی گیری و عملی سازیم.

بابایی اظهار کرد: در شورای عالی ترافیک هم چنین مصوب شد، شهر کرمان مطالعات طرح جامع ریلی خود را نیز  آغاز و پی گیری های لازم را برای رسیدن این شهر به سیستم حمل و نقل ریلی انبوه انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس آمارگیری سال ۹۰ جمعیت شهر کرمان ۵۴۰ هزار نفر بوده است، افزود: به گفته سازمان مدیریت این آمار هم اکنون ۷۱۴ هزار نفر است.

شهردار کرمان گفت: با پیگیری های استاندار، معاون عمرانی استانداری، رئیس شورای شهر و هماهنگی هایی که توسط همکارانمان در شهرداری انجام پذیرفت، طرح مطالعات ریلی شهر کرمان به مشاور ارائه و در حال بازنگری است تا سیستم انبوه ریلی که در طرح جامع ترافیک شهر کرمان دیده شده، مصوب شود و بر اساس آن اقدامات بعدی  انجام پذیرد.

وی ابراز امیدواری کرد: تا پیگیری‌های مطالعات طرح جامع ریلی انجام می شود، جمعیت شهر کرمان به تعداد قابل قبولی برسد و با اجرایی شدن این طرح، می توانیم به نیاز جمعیتی شهر پاسخ دهیم.

