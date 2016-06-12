به گزارش خبرگزاری مهر، برترین تصاویر علمی هفته از سوی وب سایت «لایوساینس» به شرح ذیل است:

این تصویر به یک نوزاد دراگون تعلق دارد که در محیط آزمایشگاهی در استرالیا پرورش یافته و علیرغم داشتن جنسیت نر، دارای ویژگی های فیزیکی جنس ماده است.

در این عکس می توانید اولین روبات ساخته شده در انگلیس به نام Eric را مشاهده کنید.

این تصویر متعلق به سکه های باستانی است که قدمت آنها به ۲ هزار سال پیش بر می گردد و در قسمت جنوب شرقی «تلاویو» کشف شده است.

در این عکس مارماهی برق داری را می بینید که در حال حمله کردن به طعمه خود برق تولید می کند.

در این تصویر منظره کره زمین را از فضا مشاهده می کنید که سیطره اقیانوس ها بر روی زمین قابل رویت است.

این تصویر متعلق به گونه ای ماهی است که در اعماق اقیانوس ها زندگی می کند و برای شکار طعمه نوری را بر روی سرش تولید می کند تا طعمه را به سمت خود جذب کند.

در این عکس خرس قهوه ای را مشاهده می کنید که بر روی لاشه یک وال عظیم الجثه در قسمت جنوب شرقی آلاسکا ایستاده است.