مراقب مصرف محصولات آرایشی تاریخ مصرف گذشته باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مصطفی اسماعیلی اظهار کرد: به نظر می رسد برای کاهش مشکلاتی که به دلیل استفاده بی رویه و غیر منطقی از فراورده های آرایشی وجود دارد در ابتدا باید چاره ای فرهنگی اندیشیدکه میل تنوع طلبی مردم به ویژه خانم ها به گونه ای صحیح پاسخ داده شود که متخصصین امر بهتر می توانند به آن بپردازند.

وی افزود: در مرحله بعدی باید تدابیری اندیشید که جلوی تبلیغات بی حد و مرز این مواد گرفته شود.

اسماعیلی تصریح کرد: متاسفانه برخی ارائه دهندگان این محصولات در فروشگاه ها و حتی بعضی از داروخانه ها صرفا به منافع مادی فکر می کنند و اقلام آرایشی که مردم اصلا نیازی به آنها ندارند را نیز تبلیغ می کنند تا سود بیش تری کسب کنند، اما استفاده بیش از حد از مواد آرایشی همانطور که گفته شد عوارضی برای سلامتی، اقتصاد خانواده و اقتصاد ملی به دنبال دارد و در همه ابعاد زیان آور است.

وی گفت: در برخی موارد مشاهده می شود که دختران جوان به پزشک متخصص پوست مراجعه کنند و درخواست از ژل، بوتاکس، کرم و یا کرم مات کننده می کنند و با اصرار زیاد پزشک را برای ارائه نسخه مورد نظر در تنگنا قرار می دهند و مثلا از پزشک می خواهند کرم ضدچروک و دور چشم برایشان تجویز کنند و این در حالی است که عموما در این سنین به محصولات اینچنینی نیازی وجود ندارند کما اینکه استفاده از آنها حتی ممکن است به پوست آسیب برسد.

رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو ادامه داد: برای اطمینان خاطر از سلامت فرآورده های آرایشی اگر فرض را بر این بگذاریم که آنها مشمول کالاهای تقلبی و قاچاق نیستند؛ توسط سازمان غذا و دارو بررسی شده و مجوز دارند توجه به تاریخ مصرف شان مهم است.

اسماعیلی تاکید کرد: چنانچه این لوازم آرایشی تاریخ مخدوشی دارند نباید آنها را مصرف کنند، همچنین اگر محصول آرایشی مثل کرم دوفاز شده و اول به صورت مایع از تیوپ خارج می شود، این کرم مشکوک است و نباید مصرف شود.

وی گفت: اگر کرم دورنگ شده باشد به این صورت که ابتدا به رنگی و در ادامه به رنگی دیگر ازتیوپ خارج شود، ممکن است تغییرات شیمیایی در آن رخ داده باشد که محصول را از کیفیت مطلوب خارج کرده باشد.

اسماعیلی در ادامه عنوان کرد: مصرف کنندگان این قبیل محصولات باید توجه داشته باشند که اگر کرمی مصرف می کنند که در آنها احساس ناخوشایندی مثل سوزش بوجود می آورد باید از مصرف آن پرهیز کنند.

وی گفت: اگر کرمی حاوی ذراتی است که به طور معمول نباید در کرم وجود داشته باشد، از این کرم ها استفاده نشود البته بعضی کرم ها براده هایی برای ایجاد سایش در پوست هستند که با دیگر کرم های حاوی ذرات که به طور معمول مصرف آنها توصیه نمی شود متفاوت است.

اسماعیلی در پایان افزود: صنایع بهداشتی و آرایشی ایران از لحاظ کیفیت محصولات تولیدی از کیفیت خوب و قابل قبولی برخوردار است به ویژه درباره خیلی از ضد آفتاب ها توصیه به بیماران مصرف محصولات ایرانی است.