۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۰۷

مدیرعامل آتش نشانی شهرداری کرمان خبر داد:

نجات کودک کرمانی از داخل ماشین لباسشویی

کرمان - مدیرعامل آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان گفت: کودک بازیگوشی که در داخل ماشین لباسشویی گیر کرده بود، با تلاش آتش نشانان نجات یافت.

علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ستاد فرماندهی آتش‌نشانی ساعت ۲۱ و ۵۲ دقیقه شب گذشته با دریافت خبر وقوع این حادثه بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه شماره سه و گروه امداد و نجات را به محل حادثه در خیابان گلدشت اعزام كرد.

وی با بیان اینکه کودکی داخل ماشین لباسشویی  گیر کرده و والدین کودک مضطرب شده بودند، افزود: والدین کودک مذکور وقتی متوجه وقوع این حادثه شدند، بلافاصله تلاش کردند فرزند خود را بیرون بیاورند ولی هرچه تلاش کردند نتیجه نداد و با آتش نشانی تماس گرفته و درخواست کمک کردند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تصریح کرد: آتش نشانان بی درنگ پس از ایمن سازی محل با به کارگیری تجهیزات امداد و نجات، کودک را از داخل ماشین لباس شویی خارج کرده و به والدین او که به شدت نگران بودند تحویل دادند.

 

