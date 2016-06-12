پارک صنعتی لیا قزوین تا پایان ماه مبارک رمضان تعیین تكلیف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی قزوین، حمیدرضا خانپور در بازدید از پارک صنعتی لیا اظهار کرد: طرح ساماندهی پارك صنعتی لیا با هدف ساماندهی شهرك صنعتی و پارك صنعتی لیا و حل مشكلات این منطقه صنعتی بر اساس مصوبه هیئت محترم دولت تا پایان ماه مبارك رمضان نهایی و طراحی عملیات اجرایی برای زیرساختها آغاز خواهد شد.

وی افزود: پیرو جلسه استاندار قزوین با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیر عامل سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران در قالب اجرای این طرح که با پیگیری های ویژه استاندار قزوین کلید خورده است، پارک لیا در شهرک صنعتی لیا ادغام و مشکلات مربوط به مسایل بهداشتی و زیست محیطی، انرژی حل شده و ساماندهی و یكپارچه سازی صورت می گیرد.

مدیر عامل شركت شهركهای صنعتی قزوین با بیان اینکه این طرح با امضای تفاهم نامه بین استانداری قزوین و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی اجرا می شود، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح یاد شده، كلیه مدارک و اسناد مالکیت پارک صنعتی لیا باید به شرکت شهرک های صنعتی منتقل شوند و نیمی از واحدهای تولیدی مستقر در این منطقه نیز برای دریافت خدمات به این شرکت قرارداد امضا کنند.

خانپور تصریح كرد: طبق گزارشات و بررسیهای صورت گرفته برای عملیاتی ساختن این طرح ۴۳۰ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است که با مشارکت دولت و واحدهای تولیدی مستقر در پارک لیا تامین می شود و همه دستگاههای خدمات رسان همكاری لازم را خواهند داشت.

پارک صنعتی لیا با حدود ۱۷۰ هکتار مساحت در مجاورت شهرک صنعتی لیا واقع شده است.