نتایج پیکارهای دور دوم مشخص شد/ روسیه صدرنشین گروه یک

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دور دوم مسابقات جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۱۶ آمریکا که از بامداد امروز در شهر لس‌آنجلس آغاز شده است، تیم روسیه در گروه A با کسب دو پیروزی صدرنشین است و با توجه مسابقه سوم با تیم ترکیه به احتمال فراوان راهی دیدار فینال می شود. در گروه B نیز تیم های ایران و آمریکا هر کدام دارای دو پیروزی هستند و مسابقه امشب بین دو تیم سرنوشت دیگر فینالیست این مسابقات را مشخص می‌کند.

بر این اساس نتایج دور دوم این مسابقات به شرح زیر است:

گروه A:

گرجستان ۷ – ترکیه یک

روسیه ۶ – مغولستان ۲

گروهB:

آمریکا ۸ – آذربایجان صفر

ایران ۸ – هند صفر

همچنین دیدارهای دور سوم نیز از ساعت ۲۲ امشب آغاز می‌شود که برنامه آن به شرح زیر است:

گروه A:

گرجستان - مغولستان

روسیه - ترکیه

گروه B :

آذربایجان - هند

ایران - آمریکا (ساعت ۲۳:۳۰)