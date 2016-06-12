نخستین همایش ملی مریوان،باستان شناسی وتوسعه گردشگری برگزارمی شود

سید محسن علوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری همایش ملی مریوان، باستان شناسی و توسعه گردشگری در این شهرستان خبرداد و گفت: این همایش ملی با همکاری فرمانداری شهرستان مریوان، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان و شورای اسلامی و شهرداری مریوان برگزار می شود.

وی به محورهای این همایش اشاره کرد و اظهارداشت: مریوان و پتانسیل های باستان شناسی، گزارش های باستان شناسی کردستان، چشم انداز باستان شناسی غرب کشور، چالش ها و راهکارها، جغرافیای تاریخی مریوان در دوران های مختلف، تبادل فرهنگی مریوان با مناطق پیرامون و جایگاه مریوان در جذب گردشگری داخلی و خارجی از محورهای این همایش است.

وی ادامه داد: ظرفیت های بالقوه گردشگری مریوان، وجود سرمایه مادی بخش خصوصی و ماندگاری سرمایه در صنعت گردشگری، زیرساخت های سرمایه گذاری در بخش توسعه صنعت گردشگری، نگاه و کنش مسوولان شهرستانی و استانی در راستای سرمایه گذاری صنعت گردشگری و بازشناسی هویت معماری کردستان به ویژه معماری بومی مریوان از دیگر محورهای این همایش هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان بیان کرد: علاقه مندان به شرکت در این همایش می توانند چکیده مقالات علمی خود را تا پنجم تیر و اصل مقاله را هم تا ۲۸ تیرماه امسال به آدرس انترنتی www.Mariwan-Conferences.com ارسال کنند.

علوی زمان داوری مقالات را پنجم مرداد ماه ذکر کرد و افزود: این همایش با حضور صاحب نظران و اندیشمندان حوزه های باستان شناسی و توسعه گردشگری در ۱۲ و ۱۳ مرداد ماه در مریوان برگزار می شود.

وی بیان کرد: فرماندار مریوان رییس این همایش، مدیرکل میراث فرهنگی استان هم به عنوان دبیراجرایی و حسن کریمیان هم به عنوان دبیر علمی همایش انتخاب شدند.