اجرای سومين مرحله طرح سراسری مبارزه با قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه مهدی قدمی ، از اجرای سومين مرحله از طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولويت برخورد با قاچاق فرآورده های نفتی و توزيع خارج از شبکه سوخت خبر داد.

وی با بيان اينکه اين طرح از ارديبهشت ماه سال جاری به مرحله اجرا گذاشته شده است، افزود: تشديد مبارزه با قاچاق، عرضه خارج از شبکه سوخت و برخورد با افراد فرصت طلب که با استفاده از خلاء های نظارتی اقدام به قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی می کنند، از اهداف اجرای اين طرح است.

رئيس پليس مبارزه با قاچاق کالا و ارز بيان کرد: کنترل و نظارت بر مصرف کنندگان عمده سوخت (شركت های توليدی، صنعتی،كشاورزی، نيروگاه ها، جايگاه های عرضه سوخت و تانکرهای سوخت رسان... ) نيز بخشی از روند اجرای اين طرح است.

سرهنگ قدمی ادامه داد: همزمان با اجرای اين طرح در مجموع تعداد ۱۷۶دستگاه خودرو متخلف شناسايی و بيش از يک ميليون و ۶۹۲ ليتر فرآورده های نفتی و تعداد ۳۱ عدد باک غيرمجاز کشف شد.

وی با اشاره به اينکه از زمان اجرای اين طرح تا کنون ۲۳۹ متخلف دستگير شده اند، گفت: همزمان با اجرای اين طرح، ۵۰ مورد تخلف شرکت های توليدی صنعتی و کشاورزی از طريق مراجع ذی صلاح تحت رسيدگی قرار گرفت.

رئيس پليس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه به برخی از شيوه های تخلف شامل، عرضه خارج از شبكه مواد سوختی، انحراف از مسير، حمل سوخت در باک اضافی، فروش غيرقانونی سوخت سهميه ای به افراد سودجو، حمل بدون اسناد و مدارک قانونی تحت پوشش صادرات و چندگانگی در اعطای مجوز حمل که منجر به عدم شناسايی محموله های واقعی می شود نيز اشاره کرد.

وی گفت: برخورد با قاچاقچيان و سودجويان مواد سوختی به منظور بالا بردن هزينه های جرم با اجرای طرح های فوق از راهبردهای عملياتی پليس آگاهی بوده و تداوم آن در دستور کار قرار دارد.