«کوی محبت» به کربلا می رود/ اجرای زنده از حرم امام هشتم

مصطفی موسوی تهیه کننده و مجری برنامه «کوی محبت» به خبرنگار مهر گفت: این برنامه امسال برای ششمین سال متوالی روی آنتن شبکه دو می رود و مبنایش ترویج فرهنگِ محبت به اهل بیت، خاصه حضرت امیرالمومنین و امام حسین (ع) بین خانواده هاست.

وی افزود: در زمانه ای زندگی می کنیم که سرگرمی های زیاد اطراف مان ذهن را درگیر مسایل مختلف کرده است و راه نجات از همه این ها بر اساس تجربه تک تک مان، قرار گرفتن در مسیر اهل بیت است که باید زبانی و عملی باشد.

این مجری بیان کرد: «کوی محبت» به طور معمول از عتبات عالیات پخش می شود اما امسال بنا شد ۱۰ روز اول را در استودیو باشیم و از روز یازدهم در جوار صحن حرم امام هشتم روی آنتن برویم. شب های ۱۹ و۲۱ قدر هم در نجف اشرف و شب ۲۳ در کربلا خواهیم بود.

موسوی با اشاره به اینکه مکان های مختلف تاثیرات متفاوتی دارند، بیان کرد: آنچه در این سال ها به تجربه کسب کردیم تفاوت پخش استودیویی نسبت به پخش از عتبات عالیات بود. شاید در ظاهر امر این برداشت، شعاری به نظر برسد اما سیگنال ها و انرژی که از اماکن متبرکه به مخاطب می رسد تاثیرات خاص تری دارد. این برداشتی است که از واکنش مخاطبان و بینندگان برنامه به آن رسیدیم و به نظرم کاملا تجربی است.

وی در پایان بیان کرد: به هر حال حال و هوایی که عتبات اماکنی چون مشهد، نجف، کربلا و سامرا دارد قطعا با استودیو یکسان نیست و این سیگنال حتما به مخاطب منتقل می شود. ما علی رغم مصائبی که وجود داشت سعی کردیم از سامرا هم روی آنتن برویم و از فضای معنوی این مکان بی بهره نمانیم.

«کوی محبت» عنوان برنامه ای است که با هدف پرداختن به سیره اهل بیت(ع) از بقاع متبرکه، امامزاده ها و اماکن زیارتی روی آنتن می رود و با حضور استادان حوزه و دانشگاه و کارشناسان ابعاد شخصیتی ائمه اطهار (ع) را بررسی می کند.

این برنامه کاری است از گروه امور اجتماعی به تهیه کنندگی و اجرای سید مصطفی موسوی در ماه مبارک رمضان هر شب ۳۰ دقیقه بامداد با رویکردی ویژه به صورت زنده پخش می شود و بازپخش آن بعد از اذان صبح است.