به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه رسانه‌های تصویر‌ی، در متن پیام تسلیت سیدمصطفی ابطحی آمده است:

فقدان پدر شعر انقلاب بر ادبیات کهن ایران زمین بار گرانی است و سروده‌های آن ادیب ارجمند که با ندای «خمینی ای امام (ره)»، «این بانگ آزادی» را به قدمت انقلاب اسلامی در یادمان مردم این سرزمین ماندگار کرد، هماره همراه ما خواهد بود. اگر چه امروز پدر شعر انقلاب دیگر در بین ما نیست اما یاد او به مدد جوشش انقلابی قلمش، زنده و جاوید خواهد ماند. درگذشت استاد سبزواری را تسلیت گفته و از خداوند منان برای آن سفر کرده علو درجات را مسالت می‌نمایم.