  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۴۰

مدیرعامل موسسه رسانه‌های تصویری درگذشت حمید سبزواری را تسلیت گفت

مدیرعامل موسسه رسانه‌های تصویری درگذشت حمید سبزواری را تسلیت گفت

مدیرعامل موسسه رسانه‌های تصویری در پیامی درگذشت حمید سبزواری شاعر انقلاب را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه رسانه‌های تصویر‌ی، در متن پیام تسلیت سیدمصطفی ابطحی آمده است:

فقدان پدر شعر انقلاب بر ادبیات کهن ایران زمین بار گرانی است و سروده‌های آن ادیب ارجمند که با ندای «خمینی ای امام (ره)»، «این بانگ آزادی» را به قدمت انقلاب اسلامی در یادمان مردم این سرزمین ماندگار کرد، هماره همراه ما خواهد بود. اگر چه امروز پدر شعر انقلاب دیگر در بین ما نیست اما یاد او به مدد جوشش انقلابی قلمش، زنده و جاوید خواهد ماند. درگذشت استاد سبزواری را تسلیت گفته و از خداوند منان برای آن سفر کرده علو درجات را مسالت می‌نمایم.

کد مطلب 3683404

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها