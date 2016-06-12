به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فرساییوحید صبح یکشنبه در حاشیه آغاز طرح مشتریمداری در نانوایی های همدان در جمع خبرنگاران گفت: با اجرای طرح مشتریمداری، مردم نظارت اصلی بر بازار را بر عهده میگیرند.
رئیس اتاق اصناف همدان با بیان اینکه برچسبهایی که برای اجرای طرح مشتریمداری تعبیه شده بود از امروز در نانواییهای همدان نصب میشود، گفت: شهروندان با سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۲۷ نظرات خود را به واحد بازرسی اتاق اصناف ارسال می کنند.
فرسایی وحید با بیان اینکه هر یک از واحدهای صنفی نانوایی دارای یک کد شناسایی هستند و هر یک از تخلفات و یا تقدیر و تشکرها کد مخصوصی دارد که بر روی برچسب تعبیه شده است، گفت: شهروندان با ارسال کد، موارد مورد نظر خود را مطرح میکنند و به محض ارسال پیام، یک پاسخ برای ارسالکننده و یک پیام نیز به صاحب واحد صنفی مبنی بر داشتن یک مورد رضایت یا شکایت ارسال میشود.
وی با تأکید بر اینکه طرح مشتریمداری در راستای پایش عملکرد واحدهای صنفی از سوی شهروندان انجام میشود، گفت: اساس اجرای این طرح بر پیشگیری است و در فاز اول این طرح نانواییها به این برچسب مجهز خواهند شد و در فازهای دیگر سایر واحدهای صنفی نیز زیر پوشش این طرح قرار خواهند گرفت.
رئیس اتاق اصناف همدان با بیان اینکه این سامانه از صبح تا ساعت ۲۰ فعال است، ادامه داد: این شیوه باعث خواهد شد کیفیت بازرسی و نظارت افزایش قابل قبولی داشته و نیاز به بازرسان بیشتر برای احاطه کامل بر بازار برطرف شود.
فرسایی وحید عنوان کرد: به دنبال این هستیم این سامانه را برای همه صنوف اجرا کرده و از مردم به عنوان بازرسان واقعی در بازار استفاده کنیم.
