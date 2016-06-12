۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۳۴

بارش باران در جاده های شمالی/ ترافیک نیمه سنگین در جاده کرج-تهران

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور با تشریح آخرین وضعیت‌ راه‌های مواصلاتی کشور از بارش باران و ایجاد ترافیک نیمه سنگین در برخی از جاده های مواصلاتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی گفت: طبق آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور هم‌اکنون در باند جنوبی آزاد راه‌ کرج-تهران از پل فردیس تا پل کلاک ترافیک نیمه سنگین گزارش شده و در سایر جاده های کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی افزود: بر همین اساس در استان مازندران در اکثر محورها و استان گیلان محور رشت حد فاصل فومن بارش باران و در سایر راه ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است. 

سرهنگ رحمانی گفت: محور رشت - قزوین در محدوده پل تنکابن به تونل نصفی، کمربندی دهلران، محور فرعی اولنگ – شاهرود و محور رستم آباد گیلان کماکان مسدود است.

