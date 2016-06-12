پرستاران دوست ندارند برچسب مخل آسایش نظام و دولت بخورند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا یگانه به جلسه اخیر مدیران پرستاری با وزیر بهداشت اشاره کرد و گفت: بنده در این جلسه به عنوان سخنران ضمن قدردانی از اجرای طرح تحول سلامت و خدمتی که به مردم شد نسبت به دیده نشدن پرستاران نیز مسائلی را طرح کردم و اعلام داشتم اگر بخش مادی موضوع را هم کنار بگذاریم انتظار می رفت برای کاهش بار کاری بر دوش پرستاران نیروی بیشتری به سیستم تزریق می شد.

وی افزود: همچنین در این جلسه اعلام کردم که ما نیز محدودیت های اعمال شده از سوی سازمان مدیریت برای جلوگیری از بزرگ شدن بدنه دولت را درک می کنیم ولی این موضوع با تعدیل تنه دولت قابل حل است یعنی می توان با تعدیل نیرو در برخی بخش هایی که بیش از حد چاق شده اند و تزریق آن به بخش درمان مشکل را رفع کرد و در این زمینه راهکارهای لازم برای جذب نیرو بدون تحمیل بار به دولت ارائه شد و وزیر بهداشت نیز پذیرفت.

یگانه گفت: ما با هیچ وزیری جنگ نداریم و معتقد به ارائه راهکارهای تعاملی به مسئولان هستیم.

عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان اضافه کرد: نیت ما ارتقاء فرهنگی پرستاران است و در کنار آن ارتقا مادی نیز در اولویت کار است اما شایسته نمی بینیم که به جامعه پرستاری برچسب جنگجو و کسانی که همواره دغدغه مسائل مالی و مادی خود را دارند، بخورد.

وی افزود: وظیفه ذاتی پرستاری خدمت رسانی به مردم است و ارتقاء جایگاه سازمانی و جایگاه فرهنگی پرستاری و نشان دادن آن به مردم است که پرستاران بیش از هر چیز دغدغه سلامت مردم و ارتقا سلامت جامعه را دارند.

یگانه اظهار داشت: هیچ وقت نمی خواهیم به پرستاران که واقعا قشری زحمتکش در سیستم بهداشت و درمان کشور هستند، مارکی تحت عنوان مخل آسایش نظام و دولت چسبیده شود. برای رسیدن به اهداف سازمان، مسئولان سازمان نظام پرستاری باید دست تعامل به سمت همه دراز کنند. سازمان قدرت اجرایی دخالت در امور دیگران را ندارد و باید قدرت اجرایی خود را در تعامل با دیگران ببیند نه اینکه شمشیر را برداشته و احساس کند قدرتمند است و سر هر کسی را می خواهد ببرد.

وی اضافه کرد: اگر چه بسیاری از مسئولان سازمان نظام پرستاری از بخش های خصوصی هستند ولی به هر حال اگر قرار است کاری انجام شود باید برنامه ریزی کرد تا کار جلو برود و برای حل مشکلات پرستاران باید دست در دست نهادهای دولتی و غیر دولتی گذاشت و با هدفگذاری برای سالهای پیش رو به دنبال اهداف رفت و در این مسیر حتی اشکال ندارد که در موارد لازم در جاهایی غرور خود را بشکنیم زیرا همیشه برخورد از موضع غرور و تخاصم جواب نمی دهد و نتیجه ای جز واکنش های تهاجمی ندارد.