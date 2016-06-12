سید حمید طالب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیت دبیرخانه حمایت از پایان‌نامه های گروه علوم انسانی گفت: حمایت از پایان‌نامه‌ها به صورت مستقیم به شورای تحول علوم انسانی مربوط نیست، بلکه حمایت از این پایان نامه ها به نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها مربوط بوده و از نظر قانونی در این بخش پیش بینی شده است.

حمایت پایان نامه های علوم انسانی با همکاری شورای تحول و نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها

وی ادامه داد: به واسطه ارتباط شورای تحول و نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها این پایان نامه ها با نظر و همکاری شورا حمایت می شوند.

دبیر شورای تحول علوم انسانی ادامه داد: برای همین نماینده ای از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در کارگروه های شورای تحول شرکت می کند و زمانی که مباحث مربوط به حمایت از پایان نامه ها ارایه می شود، اعضای کارگروه ها نظر مشورتی خود را ارایه می دهند و با مشورت، نظارت و همراهی شورای تحول این کار صورت می گیرد.