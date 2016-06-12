عرضه ۲۶ تن برنج در بازار دهلران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری دهلران، علی مجلسی در نشست تنظیم بازار دهلران اظهار کرد: به منظور تنظیم بازار، این میزان برنج، جذب و با قیمت مصوب توسط چهار عامل عمده فروشی شهرستان توزیع می شود.

وی با اشاره به تامین وتوزیع ۱۶تن مرغ و ۱۵ تن شکر در این ایام بر ضرورت نظارت دقیق، قانونی و مستمر بر بازار با هدف کنترل و تنظیم بازار تاکید کرد.

مجلسی افزود: بازرسان و نهاد های نظارتی باید به گونه ای عمل کنند تا زمینه ای برای تخلف افراد سودجو در این ماه به وجود نیاید.

رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت دهلران نیز دراین جلسه گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون یک هزار و ۲۵۰ واحد صنفی و غیر صنفی در این شهرستان بازرسی شد.

احد احمدی افزود: در این راستا ۴۲ پرونده به ارزش ۶۳ میلیون ریال تشکیل و توسط تعزیرات رای صادر شد.

وی با اشاره به اینکه عمده تخلفات در زمینه گرانفروشی و عدم درج قیمت بوده،افزود:هر هفته دو مورد گشت مشترک با حضور صنعت،معدن و تجارت،اصناف و تعزیرات در بازار انجام و در محل با حضور قاضی تعزیرات حکم صادر می شود.