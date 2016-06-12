جوانان دامغانی میهمان محافل قرآنی/جوانی، دعا و نیایش ماحصل رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، استقبال خوب جوانان و نوجوانان دامغانی از جلسات و محافل قرآنی، کانون ها و موسسات قرآنی مانند کانون قرآنی میثاق دامغان را برآن داشت تا با توجه به فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خدا، ماه قرآن، دعا و نیایش فعالیت های قرآنی شان را به اوج خود برسانند.

دامغان با سبقه معنوی و دینی خود در ایام ماه مبارک رمضان، میزبان برگزاری ده ها محفل و جلسات قرآنی کوچک و بزرگ خانگی با حضور برادران و خواهران دینی، کانون ها و موسسات قرآنی فعال هستند و جوانان این دیار امروز با آموزش قرآن سهم خود را در خان رحمت الهی داشته باشند.

۳۰۰فعال قرآنی در کانون میثاق دامغان حضور دارند

مسئول کانون قرآنی میثاق دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: دامغان در کنار دیگر شهرستان های استان سمنان توانسته نقش و جایگاه بسیار خوبی را در بحث فعالیت های قرآنی ایجاد کند و این کانون یکی از فعال ترین کانون های قرآنی دامغان به حساب می آید که توانسته با این حضور خود و تربیت جوانان و نوجوانان دامغانی نقش خود را بسیار خوب ایفا کند.

سید محمود حسینی پور بیان داشت: به طوری که کانون ها و محافل قرآنی با استقبال جوانان و نوجوانان از جمعیت و حضور بسیار پررنگی این محافل برخوردارند و شرکت کنندگان با حضور خود به کسب آموزش، تلاوت و حفظ قرآن می پردازند و یکی از ویژگی های وجود این محافل و مجالس این است که افراد خردسال از سنین کوچکی پای در این محافل می نهند و به کسب آموزش و یادگیری قرآن به عنوان ذخیره دنیا و آخرت خود می پردازند و آن را چون نگینی پر ارزش دانسته و از این طریق خود را با قرآن به عنوان کتاب با ارزش و پر محتوا انس و پیوند می دهند .

وی با بیان اینکه کانون قرآنی میثاق دامغان ۳۰۰عضو فعال دارد، افزود: این کانون در سال ۷۸ با کسب مجوز فعالیت قرآنی آغاز به کار کرد و در حال حاضر این کانون دو هزار نفر عضو دارد که از این تعداد ۳۰۰نفر عضو فعال هستد همچنین در این مرکز قرآنی ۱۵ حافظ قرآن و بیش از ۳۰ قاری برجسته کشوری حضور دارند که از افتخارات بسیار بزرگ ما به حساب می آید.

۴سطح قرآنی در دامغان آموزش داده می شود

مسئول کانون قرآنی میثاق دامغان همچنین گفت: در این کانون چهار سطح قرآنی به شرکت کنندگان و اعضاء آموزش داده می شود.

حسینی پور درباره این سطوح آموزشی، توضیح داد: روخوانی، روان خوانی، تجوید و سطح حرفه ای با به کارگیری از چهار استاد برجسته قرآنی کشور که همگی از اساتید دامغانی هستند به شرکت کنندگان و اعضاء آموزش داده می شود.

وی افزود: کانون قرآنی میثاق دامغان در طول ایام سال فعالیت دارد و در ماه مبارک رمضان این فعالیت ها به صورت ویژه پیگیری می شود و هرشب و بعد از افطار و اقامه نماز مغرب و عشاء در این مرکز جلسه قرآن فعال است همچنین این محافل تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد و با تلاوت قرآن از سوی افراد شرکت کننده آموزش های لازم نیز از سوی اساتید خبره و اهل فن ارائه می شود و از این کانون به عنوان کانون قرآنی اخلاق و تحصیل یاد می شود.

۱۰موسسه قرآنی استان سمنان در راه کسب مجوز فعالیت رسمی

مدیر اتحادیه تشکل های قرآن و عترت استان سمنان نیز در گفتگو با مهر ضمن بیان اینکه هم اکنون شش موسسه قرآنی در استان فعالیت دارند، گفت: این اتحادیه در حال حاضر شش موسسه قرآنی را تحت پوشش دارد که یک موسسه ویژه خواهران و پنج موسسه دیگر ویژه برادران است و با اعطای ۱۰مجوز فعالیت، تعداد موسسات قرآنی استان به ۱۶عدد خواهد رسید.

سید امیر تقوی درباره فعالیت های این اتحادیه طی سال۹۴ و با اشاره به برگزاری آزمون سراسری قرآن و عترت در استان سمنان در آبان ماه سال گذشته، گفت: ۶۰درصد شرکت کنندگان در این آزمون سراسری را خواهران و مابقی را برداران تشکیل داده بودند همچنین یکی از ویژگی های برگزاری این آزمون شرکت ۱۰۰نفر از حافظان قرآنی بود که در سه بخش حفظ قرآن، مفاهیم و حفظ قرآن برای افراد زیر ۱۲ سال با هم به رقابت پرداختند.

وی افزود: آموزش قرآن از ارکان زیر بنایی توسعه فرهنگی به منظور تعمیم و تعمیق شناخت و ایمان به قرآن و ارتباط با آن و تحقیق مفاهیم آیات قرآنی در رفتار فردی و اجتماعی اقشار مختلف جامعه محسوب می شود و از این روی آموزش قرآن از یک اهمیت راهبردی برخوردار است.

مدیر اتحادیه تشکل های قرآن و عترت استان سمنان در خاتمه تصریح کرد: یکی از نکات قابل توجه در مقوله فعالیت های قرآنی سطح شهرستان دامغان، حضور و استقبال گسترده جوانان و نوجوانان از طرح های قرآنی است که در ماه مبارک رمضان شاهد این امر هستیم.