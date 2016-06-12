به گزارش خبرنگار مهر، رسول محققیان شامگاه شنبه در مراسم گشایش سیزدهمین نمایشگاه قرآن اصفهان با شعار اقدام و عمل در پناه قرآن و عترت اظهار داشت: در دنیای امروز که هنر برترین ابزار انتقال مفاهیم و نهادینه کردن آنها در ذهن جامعه است کارشناسان حوزه دین نیز معتقدند باید از ابزار هنر، رسانه و تکنولوژی بیشترین بهره را برای نهادینه کردن مفاهیم قرآنی در جامعه ببریم.

وی با بیان اینکه کلام اعجاب برانگیز قرآن کریم، روح بشری را تجلی می‌دهد، افزود: روح انسان نیازمند بررسی و تدبر مستمر در مفاهیم این کتاب مقدس است چراکه به یقین عمل به آموزه‌های این کتاب زندگی را متعالی می‌سازد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های استان اصفهان قرآن کریم را در همه ابعاد زندگی، نجات‌بخش و راهگشا توصیف و تاکید کرد: بر این اساس در سیزدهمین نمایشگاه قران و عترت محورهای قرآن و هنر، قرآن و رسانه، قرآن و سبک زندگی، قرآن و خانواده مدنظر قرار گرفته است و امیدواریم از طریق بازخوانی مفاهیم دینی، دریچه‌هایی جدید و عمیق را پیش روی نسل امروز بگشاییم.

وی با اشاره به حضور ۱۴۹ مشارکت‌کننده در نمایشگاه امسال از استان‌های اصفهان، تهران، قم، خراسان رضوی و فارس بیان داشت: در نمایشگاه امسال، ۲۵ درصد از مشارکت کنندگان از میان مؤسسات دولتی و غیردولتی، ۲۰ درصد بخش کتاب و انتشارات، ۱۵ درصد هنر و قرآن، ۱۰ درصد در بخش عفاف و حجاب، ۱۵ درصد در بخش خانواده و سبک زندگی و ۱۵ درصد نیز در بخش سایت ها و نرم‌افزارهای قرآنی حضور دارند.

محققیان با بیان اینکه برنامه‌های جنبی برای نمایشگاه امسال مدنظر داریم، گفت: محفل انس با قرآن، شب شعر قرآنی، نمایش و گردهمایی با موضوع سواد قرآنی، تئاتر عروسکی و همایش محیط زیست و قران و عترت از این جمله است.

به گزارش مهر، سیزدهمین نمایشگاه قران و عترت با شعار اقدام و عمل در پناه قرآن و عترت از تاریخ ۲۲ تا ۲۸ خردادماه مطابق با ۵ تا ۱۱ ماه مبارک رمضان از ساعت ۱۷ تا ۲۳ در محل دایمی نمایشگاه‌های استان اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار می‌شود.