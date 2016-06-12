دستگیری عامل هتک حیثیت شهروند کرمانشاهی در شبکه های اجتماعی

سرهنگ علی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، از شناسايی فردی که به قصد انتقام از شوهر يک خانم جوان، اقدام به هتک حيثيت آبروی وی کرده بود، خبر داد.

وی در تشريح اين خبر گفت: خانم جوانی با مراجعه به پليس فتا استان کرمانشاه اعلام كرد که شخصی ناشناس در شبکه های اجتماعی به خصوص تلگرام، وی را به عنوان خانمی با فساد اخلاقی معرفی و شماره تلفن هايش را نيز درج کرده که اين عمل باعث مزاحمت های مکرر و سلب آسايش خانواده وی شده است، لذا در اين خصوص پرونده تشکيل و موضوع در دستور کار کارشناسان اين پليس قرار گرفت.

شفیعی در ادامه اظهار داشت: کارشناسان پليس فتا با انجام اقدامات فنی و کار اطلاعاتی و پليسی متهم را شناسايی و با هماهنگی مرجع قضايی دستگير و ادله ديجيتال جهت بررسی به آزمايشگاه ادله ديجيتال تحويل داده شد.

رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه تصريح کرد: متهم ابتدا منکر بزه انتصابی شد، اما پس از مواجهه با دلايل و مدارک مستند اعتراف کرد که به دليل اختلاف مالی که با شوهر شاکيه داشته اقدام به ارسال پيام ها کرده است.

سرهنگ شفيعی اظهار داشت: در بررسی تجهيزات متهم پيام های ارسالی يافت و پرونده تکميلی به همراه متهم به دادسرا منتقل شده است.

وی در پایان هشدار داد: افرادی که فکر می کنند می توانند به راحتی دست به هتک حيثيت افراد بزنند بايد بدانند پليس فتا با قدرت در برابرشان ايستاده و مجرمان سايبری را در کوتاه ترين زمان ممکن شناسايی و دستگير خواهد کرد.