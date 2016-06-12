فرهاد ظریف به تماشای «ابد و یک روز» نشست/ آمادگی برای لیگ جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد ظریف در پردیس سینمایی کورش به تماشای فیلم سینمایی «ابد و یک روز» به کارگردانی سعید روستایی نشست.

فرهاد ظریف بازیکن تیم ملی والیبال کشور درباره حضور خود در پردیس سینمایی کورش گفت: من حول و حوش ۷ سال بود که به سینما نمی رفتم اما چند ماهی است که به سینما می روم و برای این هنر وقت می گذارم.

لیبروی تیم ملی والیبال ایران ادامه داد: فیلم «کوچه بی‌نام» به کارگردانی هاتف علیمردانی از جمله فیلم هایی است که به تازگی در پردیس کورش تماشا کردم که فیلم خوبی بود.

وی درباره پیروزی تیم والیبال کشورمان برای حضور در المپیک ۲۰۱۶ و انگیزه این تیم ‌توضیح داد: از روز شنبه ۲۲ خرداد ماه تمرین‌های تیم ملی والیبال از سر گرفته شد. همیشه مردم منتظر خبرهای خوب از والیبال هستند و توقع زیادی دارند که تا الان، خدا را شکر توانسته ایم به این توقع ها پاسخ دهیم.

ظریف در پایان گفت: مسابقات لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۶ خیلی آسان نیست و ما دائم در سفر هستیم. اختلاف ساعت و سفرهای طولانی خستگی پیش می‌آورد به نظرم وقتی برگردیم ایران بازی‌های این‌جا به دلیل تماشاگران انگیزه بیشتری به تیم دهد. ولی بازی‌های سختی پیش رو داریم و باید ۶ بازی را در ۲ کشور انجام دهیم که امیدوارم بهترین اتفاق‌ها را رقم بزنیم.