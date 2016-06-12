  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۱۰

اسناد جدید داعش در دست ژرمن‌ها

اسناد جدید داعش در دست ژرمن‌ها

سرویس اطلاعات و امنیت آلمان از وجود اسنادی حاوی اطلاعاتی درباره اعضای جدا شده داعش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، اسناد در اختیار سرویس اطلاعات و امنیت آلمان حاوی لیست شبه نظامیانی است که پس از مدتی از عضویت در داعش از این گروه ترویستی جدا شده اند.

 سرویس اطلاعاتی آلمان صدها فایل و سندی را پیدا کرده که بنا به گفته برخی مربوط به شبه نظامیان «داعش» است که در بین سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ به گروه تروریستی داعش در خاورمیانه پیوسته  و بعد از مدتی به دلایل مختلف به کشورهای خود بازگشته اند.

این لیست شامل ۲۰ تبعه آلمانی می شود که از داعش جدا شده و به آلمان بازگشته اند.

گزارش ها حاکی از آن است که مقامات آلمانی این اسناد را از خارج این کشور دریافت کرده اند.

 اشپیگل در گزارشی آورده است: صحت و منشا این اسناد هنوز بررسی نشده و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 3683451
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها