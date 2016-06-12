۳۰۰ هزارتن کالا از آذربایجان غربی به خارج از کشور صادر شد

پرویز تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بین اینکه این میزان کالا طی دو ماه گذشته صادر شده است افزود: میزان خروجی صادرات سایر گمرکات داخلی از گمرکات مرزی استان در دو ماه گذشته امسال ۳۰۲ هزار و ۶۶۵ تن به ارزش ۳۶۴میلیون دلار است.

وی با اشاره به تغییرات میزان خروجی صادرات سایر گمرکات داخلی از گمرکات مرزی استان در دو ماه گذشته سالجاری اظهارداشت: در مدت زمان مشابه سال گذشته شاهد خروج صادرات سایر گمرکات داخلی از گمرکات مرزی استان به ۳۷۰ هزار تن کالا به ارزش ۵۳۹ میلیون دلار بودیم.

ناظر گمرکات آذربایجان‌غربی اعلام کرد: صادرات ذکر شده شامل کالاهایی است که از سایر گمرکات کشور به قصد انتقال آن‌ها به سایر کشورها که هم‌جوار با استان آذربایجان‌غربی هستند وارد کشور شده و برای انتقال آن‌ها باید از گمرکات مرزی آذربایجان‌غربی گذر کنند.

تقوی با اشاره اینکه آذربایجان غربی با چهار گمرک به همراه پایانه های مرزی یکی از استانهای مهم در امر صادرات به شمار می رود، عمده ترین کالاهای صادراتی استان را سبزیجات، مواد پلاستیکی، انواع میوه های خوراکی، حیوانات زنده و مصالح ساختمانی و کشورهای هدف این اقلام را عراق، ترکیه، و سایر کشورها ذکر کرد.

ناظر گمرکات استان آذربایجان غربیهمچنین مهمترین اقلام وارداتی استان را برنج خوراکی، ماشین آلات، مصنوعات فلزی ومحصولات دارویی برشمرد و گفت: آذربایجان غربی تنها استانی است که با سه کشور خارجی ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان مرز مشترک دارد.

وی با اشاره به تردد مسافران از گمرکات و پایانه های مرزی استان افزود: در دو ماهه گذشته سال جاری ۲۵۴ هزار و ۴۰۵ نفر از طریق گمرک بازرگان دومین گمرک بزرگ زمینی کشور تردد کرده‌اند.

تقوی با بیان اینکه از این میزان بیش از ۱۲۹هزار نفر وارد استان شده‌اند اعلام کرد: بیش از ۱۲۴ هزار نفر از کل افرادی که از این گمرک تردد کرده‌اند را مسافران خروجی تشکیل می‌دهد.

وی با بیان اینکه امسال خروج مسافران از این گمرک با ۲۴ درصد افزایش همراه بوده است خاطرنشان کرد: در مدت زمان مشابه سال گذشته بیش از ۱۱۶ هزار نفر از طریق گمرک بازرگان وارد استان شده و بیش از ۱۰۰ هزار نفر نیز خارج شده‌اند.