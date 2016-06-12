لازمه تجارت صنایع دستی ارتباط بانکی با سایر کشورهاست

مجیدرضا حریری، رییس انجمن صادرکنندگان صنایع‌دستی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، مطالبه‌گری را یکی از وظایف اصلی انجمن صادرکنندگان صنایع‌دستی دانست و افزود: ما هنوز مطالبات خود را آغاز نکرده‌ایم. چون می‌بینیم دست معاونت صنایع دستی بسته است و اختیارات لازم را ندارد و اگر جز این بود ما تاکنون به عنوان انجمنی که در زمینه صنایع‌دستی، فعالیت صرفا اقتصادی می‌کند، مطالبات خود را حتی از نهادی بالاتر از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آغاز می‌کردیم.

رئیس انجمن صادرکنندگان صنایع دستی، فعالیت این انجمن را غیرسیاسی برشمرد و گفت: سیاست، حوزه ما نیست و انجمن ما به شکل تخصصی در حوزه اقتصادی فعال می‌کند. اما همه چیز ما به سیاست آمیخته است؛ از این‌رو سعی می‌کنیم آرا‌م‌تر حرکت کنیم تا دولت فضای سیاسی مناسب را داشته باشد، سپس مطالبات خود را در حوزه اقتصادی مطرح کنیم.

حریری فعالیت در زمینه صنایع دستی را کمک به معرفی فرهنگ و هنر ایرانی دانست و افزود: ما فعلا در حال تعامل با سازمان میراث فرهنگی هستیم چراکه می‌دانیم معاونت صنایع دستی با عشق و علاقه در این حوزه فعالیت می‌کند. همه باید این موضوع را درک کنند که صنایع دستی تنها تجارت، بازرگانی و تولید نیست. بخشی از آن هویت و فرهنگ ماست. بودجه فرهنگی بسیاری در سازمان‌های متفاوت هزینه می‌شود؛ اما آیا یک تابلوی «وان یکاد» تبلیغ اسلام در بازارهای دیگر محسوب نمی‌شود؟

رئیس انجمن صادرکنندگان صنایع دستی ادامه داد: ما به عنوان انجمن نوپا در حال درست کردن زیرساخت‌ها هستیم. به محض اینکه ببینیم اجازه نمی‌دهند معاونت صنایع دستی به مطالبات ما پاسخ درستی دهد، قطعا از کسانی که این اجازه را نمی‌دهند مطالبه‌گری می‌کنیم.

حریری در پاسخ به اینکه آیا انجمن قدرت کافی برای مطالبه‌گری دارد؟ گفت: قدرت هیچکس در این مملکت نباید از بخش خصوصی بیشتر باشد. زیرا مقام معظم رهبری خطاب به دولت فرمودند، خودت را کوچک و بخش خصوصی را بزرگ کن. ما با اتکا به سخنان مسئولان اصلی مملکت که تشخیص داده‌اند اقتصاد پویا نمی‌شود مگر آنکه بخش خصوصی دست بازتری در آن داشته باشد، حرکت می‌کنیم.

نایب ‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: ما معتقدیم باید بدنه انجمن را گسترش دهیم و بعد از سازماندهی آن، اقدامات دیگر را انجام دهیم. متاسفانه ساختار درست در صنایع دستی وجود ندارد و این کار را نمی‌توان طی یک یا دو روز انجام داد. ما در حال حاضر در حال شناسایی تُجار هستیم و تا چند ماه آینده برنامه‌های آموزش بازاریابی را برای آنها برگزار می‌کنیم، زیرا کار انجمن صادرکنندگان همین است و به عبارتی تجارت در کشور ما یک کار سنتی محسوب می‌شود.

حریری در پاسخ به اینکه تاکنون انجمن صادرکنندگان چه تعداد از تولیدکنندگان صنایع‌دستی که توانایی تجارت را دارند شناسایی کرده است؟ بیان کرد: در کشور ما همه‌چیز کمّی دیده می‌شود. من به کمیتها اعتقادی ندارم و برایم کیفیت مهم است، بنابراین دقت و کیفیت را فدای سرعت نمی‌کنم.

رئیس انجمن صادرکنندگان صنایع دستی به ضرورت ارتباط بانک با کشورهای دنیا اشاره و بیان کرد: ما باید با دنیا ارتباط بانکی داشته باشیم تا بازارهای جدید را به دست بیاوریم، در غیر این صورت همچنان باید به صادرات با افغانستان و عراق و کشورهای همسایه ایران فکر کنیم. اگر به دنبال بازارهای جدید هستیم، باید کسانی که وظیفه این کار را دارند بستر لازم را فراهم کنند تا ما بتوانیم از طریق بانکی به تجارت صنایع دستی بپردازیم.

حریری در پاسخ به اینکه با توجه به مذاکرات هسته‌ای آیا اتفاق خاصی در حوزه صادارت صنایع دستی رخ داده است یا خیر؟ بیان کرد: هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است. اتفاق خاص چند جنبه دارد. یا باید کمی خوشبین باشیم و من هم تلاش می‌کنم به این دید نگاه کنم و خوشبین باشم. دیدِ دیگر این است که باید مشکل‌مان را با دنیا حل کنیم و بتوانیم با اقتصاد دنیا ترکیب شویم که البته کار دشواری است و نیاز به تصمیمات مقامات سیاسی کشور دارد. تبعات تصمیمات سیاسی دیگران یقه ما را که در حوزه اقتصادی فعالیت می‌کنیم می‌گیرد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به ضرورت شناخت مخاطب اشاره و بیان کرد: بازاریابی، یکی از مهم‌ترین کارهای ماست. ما باید به مراکز پژوهشی دانشگاهی سفارش دهیم تا بازارهای مختلف را بشناسند و سلیقه و پسند هر کشور را دریابند. یعنی علاوه بر تجربیات و دانش خود صادرکنندگان، ما باید از دانش آکادمیک هم بهره ببریم.

حریری همچنین با اشاره به ضرورت تعامل صادرکنندگان حرفه‌ای و توانمند با یکدیگر گفت: ما برای بازاریابی خارجی و توسعه صادرات باید به افراد توانمند و حرفه‌ای رو آورده و از حضور دوستانی که تجربه فروش صنایع دستی در عرصه‌های بین‌المللی را دارند استفاده کنیم تا بتوانیم یک نسل جدید از تاجران را در حوزه صنایع‌دستی تحویل اقتصاد دهیم.