به گزارش خبرگزاری مهر، برزو ارجمند بازیگر سینما و تلویزیون امشب ۲۳ خرداد به همراه همسرش پارمیس زند که از طراحان چهره پردازی سینمای ایران است، مهمان ویژه برنامه رمضانی «شهر باران» می‌شوند.

غلام دلشاد جانباز ۷۰ درصد شیمیایی که مدال رشادتش را از امام خمینی(ره) دریافت کرده و چند سال پیش اولین پیوند چشم با سلول‌های بنیادی روی وی با موفقیت انجام شده است، دیگر مهمان این برنامه خواهد بود که همراه با خانواده خود به ضیافت «شهر باران» می‌آید.

خانواده محور اصلی ویژه برنامه «شهر باران» است و خانواده‌های جانبازان هشت سال دفاع مقدس به عنوان یکی از سوژه‌های اصلی این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.

«شهر باران» از تولیدات گروه معارف شبکه اول سیماست که هر شب ساعت ۱۹ با اجرای پدرام کریمی و به تهیه‌کنندگی احسان ارغوانی روی آنتن شبکه یک می‌رود.