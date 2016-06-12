۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۰۷

رقابتهای کوپا آمه‌ریکا - آمریکا؛

«لوییس سوآرس» سکوت خود را شکست

مهاجم تیم ملی فوتبال اروگوئه در خصوص مسائل مطرح شده در ارتباط با اعترض وی به تصمیم مربی در بازی ونزوئلا توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اروگوئه که عنوان پرافتخارترین تیم رقابتهای کوپا آمه ریکا را یدک می کشد بامداد جمعه با نتیجه یک بر صفر مقابل ونزوئلا تن به شکست داد و از صعود به مرحله یک چهارم نهایی بازماند.

تصاویر ویدیویی حاکی از آن بود که «لوییس سوآرس» از اینکه از سوی مربی تیم به زمین فرستاده نشده عصبانی است. این در حالی است که مهاجم بارسلونا که هنوز به طور کامل از بند آسیب‌دیدگی رهایی نیافته می گوید ناراحتی او هیچ ربطی به نیمکت نشینی نداشته است.

«لوییس سوآرس» گفت: می خواهم یک موضوعی را روشن کنم. همه آن چیزهایی که در خصوص من گفته شده واقعیت ندارد. من حتی در ۹۰ درصد آمادگی آنچه می توانم انجام بدهم، نیستم. 

وی افزود: عصبانیت من به خاطر این بود که نمی توانستم هیچ کاری برای تیمم انجام دهم و اینکه می دیدم تیم ملی کشورم در حال حذف شدن است. این هیج ربطی به مربی و کادر مربیگری نداشت.

سوآرس همچنین شانس آرژانتین را برای بردن جام بالا دانست. وی گفت: فکر می کنم آرژانتین بخت نخست قهرمانی است. اما برزیل هم با نتیجه ۷ بر یکی که مقابل هاییتی گرفت نشان داد تیم قدرتمندی است. باید ببینیم آنها مقابل حریفان قوی تر چطور بازی می کنند. 

