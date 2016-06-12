پایان آخرین مرحله از پرواز هواپیمای خورشیدی «سولار ایمپالس ۲»

به گزارش خبرگزاری مهر، هواپیمای سولار ایمپالس ۲ که با انرژی خورشیدی کار می کند، در آخرین مرحله از پرواز آزمایشی خود از لِی های ولی (Leigh Valley) در ایالت «پنسیلوانیای» آمریکا به سوی «نیویورک» به پرواز درآمد و با گذر از روی مجسمه آزادی در فرودگاه «جان اف کندی» نیویورک بر زمین نشست. مدت زمان این پرواز بیش از ۵ ساعت به طول انجامید.

این هواپیمای خورشیدی سپس قرار است از اروپا با گذر از فرانسه، پرتغال، مراکش، اسپانیا و ایرلند به نقطه آغاز پرواز خود یعنی ابوظبی برود.

سولار ایمپالس ۲ نهم مارس ۲۰۱۵ سفر آزمایشی خود به دور دنیا را از ابوظبی آغاز کرد.

بیش از ۱۷ هزار سلول خورشیدی بال های ۷۲ متری این هواپیما را پوشانده است. اما سولار ایمپالس۲ که با الیاف کربن طراحی شده است، فقط حدود دو و نیم تن وزن دارد، یعنی هم وزن یک خودروی شاسی بلند است. هر چند طول بال های این هواپیما به اندازه طول بال های هواپیمای ایرباس ای-۳۸۰ است، اما وزن آن به اندازه یک درصد وزن این هواپیماست.

این مأموریت سفر به دور دنیا که در ۱۲ مرحله پیش بینی شده بود، نتیجه ۱۲ سال تحقیقات است که یک دستاورد علمی محسوب می شود.