  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۵۴

پایان آخرین مرحله از پرواز هواپیمای خورشیدی «سولار ایمپالس ۲»

پایان آخرین مرحله از پرواز هواپیمای خورشیدی «سولار ایمپالس ۲»

هواپیمای خورشیدی سولار ایمپالس ۲ در آخرین مرحله از سفر به دور دنیا با عبور از آمریکا رکورد پرواز به دور دنیا با هواپیمای خورشیدی را از خود به جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، هواپیمای سولار ایمپالس ۲ که با انرژی خورشیدی کار می کند، در آخرین مرحله از پرواز آزمایشی خود از لِی های ولی (Leigh Valley) در ایالت «پنسیلوانیای» آمریکا به سوی «نیویورک» به پرواز درآمد و با گذر از روی مجسمه آزادی در فرودگاه «جان اف کندی» نیویورک بر زمین نشست. مدت زمان این پرواز بیش از ۵ ساعت به طول انجامید.

این هواپیمای خورشیدی سپس قرار است از اروپا با گذر از فرانسه، پرتغال، مراکش، اسپانیا و ایرلند به نقطه آغاز پرواز خود یعنی ابوظبی برود.

سولار ایمپالس ۲ نهم مارس ۲۰۱۵ سفر آزمایشی خود به دور دنیا را از ابوظبی آغاز کرد.

بیش از ۱۷ هزار سلول خورشیدی بال های ۷۲ متری این هواپیما را پوشانده است. اما سولار ایمپالس۲ که با الیاف کربن طراحی شده است، فقط حدود دو و نیم تن وزن دارد، یعنی هم وزن یک خودروی شاسی بلند است. هر چند طول بال های این هواپیما به اندازه طول بال های هواپیمای ایرباس ای-۳۸۰ است، اما وزن آن به اندازه یک درصد وزن این هواپیماست.

این مأموریت سفر به دور دنیا که در ۱۲ مرحله پیش بینی شده بود، نتیجه ۱۲ سال تحقیقات است که یک دستاورد علمی محسوب می شود.

کد مطلب 3683483
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها