۴ میلیارد ریال تسهیلات مسکن مددجویی در آذربایجان غربی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک نبی زاده صبح یکشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات مسکن شهرستان خوی با اشاره به رشد پرداخت تسهیلات مسکن مددجویی در راستای توانمندسازی جامعه هدف اظهار داشت: سال گذشته برای ۱۲۵ واحد مسکونی مددجویی سه میلیارد و ۹۹۰ میلیون ریال اعتبار پرداخت شد.

وی ضمن تاکید بر تسریع در روند خدمت رسانی به جامعه هدف عنوان کرد: سهم شهرستان خوی از ۱۲۵ واحد مسکونی سال قبل ۱۸ واحد مسکونی بود که اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیون ریال برای این واحد ها در حوزه احداث، خرید و تعاونی پرداخت شد.

نبی زاده با اشاره به تفاهمنامه های منعقده با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، انجمن خیرین مسکن ساز و راه و شهرسازی در راستای تسریع احداث مسکن برای نیازمندان بهزیستی افزود: یکی از برنامه های شاخص در این حوزه احداث مسکن برای خانواده های دارای دو معلول است.

وی ادامه داد: در سفرهای شهرستانی قصد داریم تا ضمن بررسی مسائل و مشکلات و اتخاذ تدابیر لازم برای حل مشکلات، سیاستهای جدید حوزه مسکن در استان مبنی بر تسریع در خدمت رسانی با حفظ کرامت انسانی را تشریح کنیم.

نبی زاده با تاکید بر اینکه خیرین در حوزه مسکن حضور خوبی دارند افزود: سال گذشته یکی از خیرین شهرستان قطعه زمین به مساحت ۸۰ متر مربع به یکی از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی اهدا کرد.

وی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در مدیریت جدید بهزیستی استان ادامه داد: در حوزه تامین مسکن برای خانواده های دارای دو معلول و مسکن مددجویی شاهد اتفاقات خوبی هستیم.

معاون اشتغال و مشارکتهای مردمی و کارشناس مسئول مسکن بهزیستی استان در ادامه سفر به شهرستان خوی از مساکن مددجویی احداث شده و در دست احداث بازدید کرد.