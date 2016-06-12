۱۲ تن پسته و بادام فاسد در ماه رمضان کشف و ضبط شد

حمیدرضا ترکزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره یک اصفهان موفق به کشف، شناسایی و پلمپ یک باب کارگاه غیر مجاز تولید و عرضه خلال پسته و بادام شد.

وی بیان داشت: در راستای رسیدگی به شکایات مردمی از وجود بوی نامطبوع و صدای ناهنجار هواکش یک زیر زمین، کارشناس بهداشت محیط با بررسی محل موفق به شناسایی کارگاه غیرمجاز فرآوری و تولید خلال بادام و پسته در شرایط کاملاً غیر بهداشتی شد.

مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان تاکید کرد: در این کارگاه زیرزمینی حدود ۹ هزار کیلو انواع مواد خام اولیه شامل پسته، بادام هندی و نمک کشف شد.

وی بیان داشت: همچنین حدود سه هزار و ۹۰ کیلو خلال بادام تولید و بسته‌بندی شده مشاهده شد که کل این اقلام که بیش از ۱۲ تن است ضمن تنظیم صورتجلسات مربوطه توقیف شد.

ترکزاده ادامه داد: از آنجایی که محصول خروجی این کارگاه برای مصارف شیرینی‌پزی و قنادی ها و همچنین آش و حلیم پزی ها است نمونه‌برداری‌های لازم میکروبی و شیمیایی نیز برداشت شد.

وی افزود: با توجه به تخلف نامبرده که اقدام به فرآوری و عرضه مواد غذایی به صورت مخفیانه، غیر مجاز و بدون اخذ هر گونه مجوز بهداشتی است پرونده با ضمائم به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

ترکزاده بیان کرد: در آستانه ماه مبارک رمضان و اهمیت حفظ سلامت روزه داران، اقدام به بازرسی و نظارت از صنوف حساس بویژه قنادی‌ها و شیرینی پزیها، مراکز تهیه، تولید و توزیع زولبیا و بامیه کردیم.

وی تاکید کرد: در این بازدید علاوه بر ارائه آموزش‌های لازم در خصوص رعایت اصول و موازین بهداشتی به متصدیان، نمونه‌برداری از روغن مصرفی، خمیر زولبیا و بامیه انجام شد که ضمن تاکید بر استفاده از ظروف یکبار مصرف مناسب، اقدام به جمع آوری و معدوم سازی مواد غذایی مشکوک و فاسد کردند و با متخلفان برخورد قانونی شد.