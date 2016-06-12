به گزارش خبرنگار مهر، نشر آرما کتاب «فرهنگ ایده پردازی و ایده پردازی فرهنگی» را با موضوع مشاوره فرهنگی مکتوب به مدیران و فعالان فرهنگ و هنر و رسانه انقلاب اسلامی منتشر کرد.
این کتاب که شامل مجموعهای از مقالات این پژوهشگر میشود، همگی شامل ایده پردازی و پیشنهادهای نویسنده برای برخوردی متفاوت و تازه با موضوعات فرهنگی روز جامعه است.
وی در مقدمه این کتاب عنوان کرده است که این کتاب باوجود انتخاب این نام ویژه برای خود، اثری در خصوص مهارتها، آداب و کیفیت ایده پردازی فرهنگی نیست و خواننده کتاب نیز باوجود آنکه با مطالعه آن رنگینکمانی از ایدههای تحولگرای فرهنگی پیش روی خود خواهد دید اما مطلبی راجع به فرآیند و کیفیت ایده پردازی و ایده پردازی فرهنگی در آن نمیبیند. این کتاب درواقع تلاشی است برای نشان دادن اینکه ماهیت و مکانیزم ایده پردازی حداقلی در حوزه فرهنگ بیش از هر چیز به اعتمادبهنفس و مواجهه مستقیم با مسائل و مقولههای فرهنگی نیاز دارد.
در متن این کتاب نویسنده ایدههایی متفاوت از ایدههایی برای بازنمایی اقتدار فرهنگی اسلامی در جهان و ارتقا جایگاه صنوف فرهنگی در ایران تا ایدههایی برای ارتقا استانداردهای فرهنگی پوشاک در ایران، مواجهه نو با مقوله حجاب و حتی ایدههایی برای تغییر کارکردهای فعالیتهای دانشجویی ارائهشده است
این کتاب با قلم علی سعیدی از طلاب سطح عالی در حوزه علمیه قم، کارشناس ارشد تحقیق در ارتباطات از دانشکده صداوسیما و دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم(ع) است و متن مقالات این کتاب را پیش از این در نشریاتی ازجمله قابیل منتشر کرده است.
نشر آرما این کتاب را با قیمت ۱۳ هزار تومان منتشر کرده است.
