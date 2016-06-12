ششمین جشنواره شعر انقلاب فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، بر اساس فراخوانششمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب، این جشنواره به منظور پاسداشت و ارتقاء دستاوردهای شعر انقلاب و همچنین كشف استعدادهای برتر، در دو قالب شعر نو و كهن برگزار میشود.

این جشنواره در بخش های مسابقه ملی (شعرمجموعه و تك اثر و پژوهش)، مسابقه بین المللی(شعر تك اثر) دی ماه ۱۳۹۵ در استان فارس برگزار می شود.

موضوعات این جشنواره را عدالت و انسانیت، وحدت امت اسلامی و رفعت ملی، اخلاق و معارف دین و گفتمان انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی در بر می گیرد و هنرمندان تا ۱۵ آبان ۹۵ فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال كنند.

مهمترین مقررات عمومی این جشنواره بدین شرح است:

اشعار باید در قالب فایل WORD و با اندازه قلم ۱۲ همراه با لوح فشرده ارسال شود.

هر فرد میتواند همزمان در همه بخش ها شركت كند و در صورت برگزیده شدن تنها به یك اثر جایزه تعلق خواد گرفت.

دبیرخانه جشنواره در صورت صلاح‌دید آثار منتخب را با نام شاعر منتشر خواهد كرد.

حضور در این جشنواره محدودیت سنی ندارد.

جوایزاین جشنواره به شرح ذیل است:

بخش شعر

مجموعه اثر و كتاب در هر قالب (نو و كهن)

نفر اول: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و ۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال جایزه نقدی

نفر دوم: لوح تقدیر و ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال جایزه نقدی

نفر سوم: لوح تقدیر و ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال جایزه نقدی

تك اثر در هر قالب (نو و كهن)

نفر اول: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال جایزه نقدی

نفر دوم: لوح تقدیر و ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال جایزه نقدی

نفر سوم: لوح تقدیر و۲۰۰۰۰۰۰۰ریال جایزه نقدی

بخش پژوهش

كتاب

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ۳۰۰۰۰۰۰۰ریال به نفر برگزیده

مقاله

نفر اول: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال جایزه نقدی

نفر دوم: لوح تقدیر و مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال جایزه نقدی

نفر سوم: لوح تقدیر و مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال جایزه نقدی

در این بخش به سایر راه یافتگان به بخش مسابقه جشنواره مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال تعلق خواهد گرفت.

بخش بین الملل

به سه نفر از برگزیدگان در بخش تك اثر جایزه نقدی هر یك به مبلغ ۱۵۰۰ دلار تعلق می گیرد.

در مجموع ۳۰ نفر از شركت كنندگان در دو بخش شعر و پژوهش به مرحله مسابقه پایانی جشنواره دعوت می‌شوند.

همچنین برگزیدگان كلیه بخش‌ها میهمان افتخاری دوره بعدی جشنواره خواهند بود.

گفتنی است، علاقه مندان بعد از ثبت نام در سایت جشنواره به نشانی: www.artfest.ir ، آثار خود را باید به نشانی: تهران – خیابان سمیه – نرسیده به خیابان حافظ – حوزه هنری – طبقه منفی یك – دبیرخانه مركزی جشنواره های حوزه هنری ارسال كنند.