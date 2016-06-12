به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ولی زاده صبح یکشنبه در بازدید از کشتارگاه های تکاب در جمع روحانیون این شهر اظهارداشت: در تمام کشتارگاههای استان شاهد حضور ناظران شرعی و نظارت بر ذبح شرعی دارند.
وی از نصب برچسب حلال در کشتارگاههای آذربایجان غربی خبر داد عنوان کرد: ذبح شرعی دام و طیور در کشتارگاههای استان مورد تاکید و توجه قرار دارد.
وی با بیان اینکه تولید گوشت حلال از اهمیت ویژهای برخوردار است خاطرنشان کرد: آذربایجان غربی در زمینه تولید گوشت حلال از وضعیت بسیار خوبی برخوردار است.
ولی با اشاره به اینکه مسائل ذبح شرعی در تمام کشتارگاههای آذربایجان غربی رعایت میشود افزود: ناظران شرعی در تمام کشتارگاههای استان حضور داشته و بر سلامت کشتار نظارت میکنند.
وی با بیان اینکه اجزای دام و طیور با نظارت ناظرین شرعی در کشتارگاهها معدوم میشود ادامه داد: نظارتها در این زمینه کامل و دقیق بوده و مسائل شرعی در تمام کشتارگاههای آذربایجان غربی رعایت میشود.
رئیس دفتر نمایندگی ولیفقیه در اداره کل دامپزشکی آذربایجانغربی با بیان اینکه اگر ذبح شرعی نباشد ناظرین اجازه ورود آن را به بازار نمیدهند، اظهار داشت: در حال حاضر برچسب حلال نیز بر روی گوشت دام و طیور در استان نصب میشود.
