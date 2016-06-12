جاعل اسناد دولتی در کرمانشاه دستگير شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علیرضا مرزبانی اظهار داشت: در پی ارسال یك فقره پرونده از مراجع قضائی مبنی بر این كه فردی با ترفندهای منحصر به فرد اقدام به كلاهبرداری می كند، موضوع در دستور كار مأموران انتظامی استان کرمانشاه قرار گرفت.

وی ادامه داد: در بررسی های انجام شده مشخص شد، فرد كلاهبردار با جعل اسناد اقدام به فروش اموال دولتی و اخاذی از طعمه های موردنظر خود می كند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، اظهار داشت: با هماهنگی مقام قضائی، متهم توسط رئیس کلانتری ۱۲-۲۲ بهمن و عوامل گشت کلانتری مربوطه دستگیر شد و در تحقیقات با اقرار به جرم خود مبنی بر این که با جلب اعتماد افراد و بعد از دریافت پول، اسناد جعلی اموال دولتی را به آنها ارائه داده است، اعتراف کرد.

سرهنگ مرزبانی با بیان این که ارزش این اموال بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال است، افزود: متهم به همراه اسناد جعلی که اموال دولتی را شامل می شد پس از تكمیل تحقیقات، به مراجع قضائی معرفی و از آن طریق با صدور وثیقه ۲۵ میلیارد ریالی، روانه زندان مرکزی کرمانشاه شد.