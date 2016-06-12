به گزارش خبرنگار مهر، کرمان لقب گسترده ترین استان کشور را به خود اختصاص داده و تنوع آداب و رسوم و قومیت ها در این دیار پهناور به چشم می خورد. مردم مومن و کوشای جنوب استان کرمان نیز نقش بسزایی در فرهنگ و توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه داشته اند به گونه ای که جیرفت واقع در جنوب کرمان گهواره تمدن خاورمیانه به شمار می آید.

در گذشته استفاده از سلاح به دلیل پراکندگی آبادی ها و نیازهای معمولی در این منطقه وجود داشته و کمتر جنبه سوءاستفاده به خود گرفته است اما اخیرا با سوءاستفاده برخی افراد و زیر پا گذاشتن قانون از سوی آنها، شاهد وقوع قتل های مسلحانه در جنوب استان کرمان هستیم که البته در مدت اندکی بعد از وقوع قتل مسئولان خبر از دستگیری مجرمان و مجازات آنها می دهند.

منطقه جنوب استان کرمان کلکسیونی از فرهنگ های ناب ایرانی است که اقدام چندین فرد ناآگاه می تواند ضربات جبران ناپذیری به منطقه وارد کند؛ قتل های طایفه ای، ناموسی و مربوط به خواستگاری مهم ترین علت این جنایات است که به نظر می رسد باید فرهنگ سازی مدیریت شده ای در این خصوص اعمال شود و اجازه نداد آتش خشک و تر را با هم بسوزاند.

دوربین قانون مخلان امنیت را شکار می کند

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان اما خبر از اقدامات جدی در این خصوص می دهد و تاکید می کند که اجازه جولان به مخلان امنیت را در هیچ نقطه ای استان کرمان نمی دهیم و در این راستا طرح متهمان تحت تعقیب در جنوب استان کرمان در حال اجرا بوده که تا دستگیری آخرین فرد ادامه خواهد یافت.

خلیل همایی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص چرایی وقوع قتل های مسلحانه در جنوب استان کرمان اظهار می کند: از ده ها سال پیش سلاح بخشی از فرهنگ بومی این منطقه بوده و افراد در مناطق کوهستانی و عشایری از سلاح استفاده می کردند.

وی به اجرای طرح های خلع سلاح در جنوب استان کرمان اشاره و تصریح می کند: هر گاه قتلی رخ داده بلافاصله اقدامات در این خصوص آغاز و قاتل دستگیر شده است.

قاتل معلم کهنوجی در چنگال قانون گرفتار شد

همایی راد با اشاره به اینکه وقوع قتل ها در جنوب استان کرمان ریشه فرهنگی و اجتماعی دارد، می افزاید: قاتل حمزه شهبازی معلم کهنوجی که ساعت ۱۹ روز پنجشنبه رخ داد در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر شد.

وی از دستگیری یک نفر از هم دستان قاتل این معلم کهنوجی در جیرفت خبر می دهد و می گوید: فرد سومی که در این جنایت دست داشت نیز پنجشنبه شب در کوهپایه کرمان در چنگال قانون گرفتار شد.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان ادامه می دهد: با بررسی قتل های رخ داده در جنوب کرمان متوجه می شویم که قتل طایفه ای یکی از علل بروز این جنایات است که این عامل چندین سال است منجر به قتل های متعدد در منطقه می شود.

وی به حادثه مربوط به دو سال گذشته که منجر به قتل فردی به نام میرزایی در کهنوج شد اشاره می کند و می افزاید: قاتل بعد از وقوع جرم متواری و از استان کرمان خارج شد که این فرد توسط ماموران اداره اطلاعات در «سرخه» سمنان شناسایی و دستگیر شد.

جنایاتی که ریشه فرهنگی و اجتماعی دارد

همایی راد ادامه می دهد: مجموعه این اقدامات نشان می دهد بخشی از کار که در حوزه ماست به خوبی در انجام شده و قاتلین بعد از وقوع جرم در چنگال قانون گرفتار می شوند؛ اما باید توجه داشت که در بحث های فرهنگی در منطقه دچار مشکل هستیم که باید برای رفع آن از سوی دستگاه های متولی اقدامات لازم صورت گیرد.

وی عنوان می کند: در فرهنگ برخی طوایف این منطقه این استدلال وجود دارد که در برابر خون فرد بیگناه از یک طایفه باید خون فرد بیگناهی از طایفه قاتل ریخته شود و در این میان دستگیری و مجازات قاتل برای آنها دارای اهمیت کمتری است.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان با اشاره به اینکه قتل های طایفه ای ریشه فرهنگی دارد، می افزاید: در مواردی دیگر شاهد وقوع جرم به دلیل ناکام ماندن در خواستگاری در رودبار جنوب و قلعه گنج بودیم که فرد قاتل اقدام به قتل کرده است.

جای خالی دستگاه های فرهنگی در ریشه یابی جنایات

وی خواستار ورود پرنگ و موثر نهادهای فرهنگی در این زمینه می شود و می گوید: این جنایات باید ریشه یابی شده و علت انتقام جویی های طایفه ای، قتل ناموسی یا قتل بر اثر خواستگاری مشخص شود.

همایی راد تاکید می کند: امروزه اینکه فردی به دلیل شنیدن جواب منفی در خواستگاری اقدام به قتل دختر یا فردی از اعضای خانواده او کند بسیار عجیب است.

وی از تلاش جدی برای شناسایی و دستگیری متهمان و مخلان امنیت در کوتاهترین زمان ممکن و تحویل آنها به مراجع قضایی خبر داده و می افزاید: از طرف دیگر نیز نهادهای فرهنگی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات، رسانه ها، امامان جمعه و جماعات باید در این خصوص فرهنگ سازی کنند.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان ریشه تمامی این جنایات را فرهنگی و اجتماعی می داند و ادامه می دهد: سلاح هایی که در دست افراد است برخی دارای مجوز بوده و مورد سواستفاده قرار می گیرد و برخی نیز بدون مجوز است که در طول سال با اجرای طرح های مختلف شناسایی و جمع آوری می شود.

وی یادآور می شود: از گذشته های دور سلاح به دلیل پراکندگی آبادی ها و شرایط اقلیمی بخشی از فرهنگ بومی مردم این منطقه بوده است.

همایی راد عنوان می کند: گاهی برخی افراد به واسطه پایین بودن آستانه تحمل و مواجه شدن با یکسری مشکلات و عصبانیت دست به انتقام گیری زده و از سلاح استفاده می کنند.

وی تاکید می کند: به شدت به دنبال این هستیم موضوع سلاح به ویژه در جنوب استان کرمان علاوه بر دستگیری متهمین تحت تعقیب و قاتلین کنترل شود.

همایی راد البته در مجموع امنیت جنوب استان کرمان را مطلوب می داند و می گوید: امنیت کل استان کرمان با دهه های قبل قابل مقایسه نیست و در بررسی های انجام شده ضریب بخشی از ناامنی ها در جنوب نسبت به شمال استان بیشتر بوده است.