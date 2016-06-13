محسن رضایی: کارگر ارج بودم

محسن رضایی در تازهترین پست اینستاگرامی خود نوشت: «درخبرها آمده بود كه كارخانه ارج تعطيل شد! اميدوارم كه اينطور نباشد. در سال ١٣٥٤ كارگر اين كارخانه بودم. با اينكه دانشجوي دانشگاه علم وصنعت بودم ولي يك شيفت هم در اين كارخانه كار مي كردم تا خرج زندگي را دربياورم . البته برای فرار از مزاحمت های ساواک ناچار بودم با نام مستعار در این کارخانه کارکنم. من در بخش طراحي كار مي كردم، آن موقع جو كارخانه اين بود كه كشور را در وسايل خانگی از خارج بي نياز كنيم . اميدوارم دولت محترم از تعطيلي نمادهای تجاري قديمي كشور جلوگيري كند.»