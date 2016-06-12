آغاز ثبت نام علاقه مندان در جشنواره کتابخوانی رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، محمد اللهیاری فومنی معاون توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: با تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته توسط همکاران در دبیرخانه جشنواره کتابخوانی رضوی، امکان شرکت و ثبت‌نام اینترنتی برای علاقمندانِ این مسابقه از امروز یکشنبه ۲۳ خرداد در پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی ادارات کل کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور فعال شده است و کلیه علاقمندان به شرکت در این مسابقه می‌توانند از طریق این آدرس http://portal.shamstoos.ir/Register.aspx در جشنواره ثبت‌نام کنند.

وی افزود: کتاب‌های «دوست مهربان کبوترها» نوشته مجید محمدی از انتشارات بوستان کتاب (ویژه کودکان ۱۱ سال)، «اعترافات غلامان» نوشته حمیدرضا شاه‌آبادی از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ویژه نوجوانان تا ۱۷سال) و «امام علی بن موسی‌الرضا(ع)» نوشته بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس‌ رضوی از انتشارات بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی (جوانان و بزرگسالان) عناوین کتاب‌های ارائه شده برای شرکت در این جشنواره است.

اللهیاری زمان پایان ثبت‌نام در این جشنواره را بیستم تیر عنوان کرد.

ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی (از سری برنامه‌های چهاردهمین جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع)) به مناسبت سالروز میلاد حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) و حضرت فاطمه معصومه‌(ع) و همزمان با دهه کرامت با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ رضوی، گسترش فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با حضرت امام رضا(ع) و شناسایی، معرفی و گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی مرتبط با فرهنگ رضوی توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با همکاری بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.