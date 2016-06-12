به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری خود که ظهر امروز در ورزشگاه شهید کاظمی با حضور خبرنگاران برگزار شد، گفت: از اینکه شاید شرایط ورزشگاه شهید کاظمی مساعد نیست، عذرخواهی می کنم. خواهش می‌کنم این صبر و تحمل را داشته باشید. طبیعی است که بتوانیم فضای کار را فراهم کنیم.

وی افزود: همانطور که می دانید دیروز تمرینات را استارت زدیم. تمرینات داخلی ما در تهران و یک اردوی خارجی در اوکراین داریم.

سرمربی پرسپولیس تاکید کرد: فعلا نقل و انتقالات ما کامل نشده است. آن انتظاری که بنده دارم و از باشگاه خواسته ام، ظرف ۲۴ ساعت برطرف شود تا هرچه سریعتر تیم را کامل کنیم و کار اصلی را زودتر شروع کنیم.

سرمربی پرسپولیس تاکید کرد: لیست ۶ نفره ای که می خواستیم تکمیل کردیم. چند بازیکن جوان هم می خواهم که برای تست دادن، می آیند که این هم ظرف هفت روز آینده آماده می‌شود. بیرانوند، حسینی، امیری، انصاری، علوان زاده و درویش وند تا الان جذب شده اند.

برانکو افزود: امیدواریم امروز مسئله امید عالیشاه و میلاد کمندانی حل شود. همینطور سه جا برای بازیکنان خارجی داریم.

وی تاکید کرد: اردوی خارج از تهران ما در اوکراین از ۲۶ ژوئن آغاز می شود یعنی ۱۵ روز دیگر تا عید فطر در اوکراین هستیم.

سرمربی پرسپولیس درباره غیبت ملی پوشان در تمرین، گفت: ملی پوشان جریمه می شوند.

برانکو درباره اینکه کی روش چنین درخواستی داشته است، گفت: چه کسی به آنها حقوق می دهد؟ آنها که حقوق را از باشگاه می گیرند و باید در تمرینات حضور یابند.

وی درباره اینکه آیا قول قهرمانی به هواداران می دهد یا خیر، گفت: من می توانم قول بدهم که فقط کار، کار و کار کنیم. خواست ما کسب حداکثر است ولی فوتبال قابل پیش بینی نیست. قول دادن راحت است. دلمان می خواهد بیشترین رضایتمندی را به هواداران تقدیم کنیم.

سرمربی پرسپولیس درباره خصوص اینکه نقل و انتقالات باشگاه به خواست مسئولان باشگاه پرسپولیس بوده نه خود وی، گفت: در لیست من ۱۵ بازیکن بوده که فقط می توانیم ۶ نفر آنها را جذب کنیم. بعضی بازیکنان را شما نمی توانید بگیرید. بعضی ها هم دوست دارند به یک باشگاه دیگر بروند. بعضی ها هم دنبال مطرح کردن خودشان توسط راه حل های دیگر با حضور در کشورهای دیگر هستند. به خاطر همین با در نظر گرفتن این عوامل ۱۵ بازیکن را در لیست قرار داریم. همه این بازیکنان هم در لیست ما بودند.

برانکو درباره اینکه سال گذشته گفته بود سیدجلال حسینی را نمی خواست و امسال او را خواسته است، گفت: من کی گفتم سید جلال را نمی خواهم؟پارسال همکاران شما این را نوشتند. سال گذشته در آن پست بازیکنانی مثل بنگر، نورمحمدی و ماریچ را داشتیم.

برانکو در خصوص احتمال جدایی امید عالیشاه هم گفت: عرض کردم ۱۵ بازیکن برای خرید در لیست من بودند. با باشگاه صحبت کردم و از آنها خواستم تا ۲۴ ساعت آینده، این موضوع حل بشود.

وی درباره اینکه پرسپولیس باید احتمالا در پلی آف لیگ قهرمانان آسیا بازی کند، گفت: کاری از دست ما ساخته نیست. اگر مجبور شویم در پلی آف بازی کنیم کاری از دستمان بر نمی آید. نمی دانم که آیا این تصمیم حدس و گمان است یا قطعی گرفته شده. تصمیم نهایی آبان اتخاذ می شود.

برانکو در رابطه با اینکه پرسپولیس آسیایی بسته خواهد شد یا خیر، تصریح کرد: ما نه فقط آسیا، بلکه هر فصل تیم را به بهترین نحو می بندیم. طبیعی است مدام تیم را تقویت کنیم.

برانکو درباره اینکه آیا بیرانوند می تواند انتظارات را برآورده کند؟ گفت: شما چه فکر می کنید؟ ما بازیکن ملی پوش را گرفتیم. او عملکرد خوبی داشته است. طبیعی است بازی در نفت با بازی در پرسپولیس فرق دارد ولی بیرانوند تجربه زیادی دارد و در تیم ملی هم بازی کرده است. انتظار داریم بیرانوند کیفیت خوب و قابل توجهی داشته باشد.

سرمربی پرسپولیس درباره تعداد بازی‌های دوستانه پرسپولیس در اردو، گفت: هشت بازی داریم که تمام بازیکنان را هم در اردو خواهیم داشت.

وی درباره اینکه آیا برای طارمی جایگزین دارد یا خیر؟ گفت: طارمی آقای گل فصل قبل بود و دوست داشتیم قراردادش را تمدید می کرد. البته او خواسته است خارج از ایران به فوتبالش ادامه بدهد. شنیده ام که قراردادی با یک باشگاه اسپانیایی امضا کرده است. اینجا کاری از دست من بر نمی آید. می توانم آرزو کنم که گل های بیشتری بزند و پیشرفت بیشتری داشته باشد.

برانکو افزود: تمایل داریم عالیشاه بماند. امیدوارم تا ۲۴ ساعت آینده تکلیف وی روشن شود. در غیر اینصورت مجبوریم یک بازیکن دیگر بگیریم.

برانکو درباره بازوبند کاپیتانی پرسپولیس هم تصریح کرد: کاپیتان هم پیدا می کنیم، اول اجازه دهید تیم را ببندیم. بازیکنان مثبت زیادی داریم که می توانند کاپیتان باشند.

وی درباره بازیکنان خارجی پرسپولیس و احتمال جذب بازیکنان جدید گفت: من به بازیکنان مثبت نیاز دارم که بتوانند به ما کمک کنند. برای همین برایم فرقی ندارد این بازیکنان از کجا باشند. اینکه از هندوراس، کاستاریکا و کرواسی باشند فرقی ندارد.

سرمربی پرسپولیس درباره وضعیت بازیکنان خارجی پرسپولیس، گفت: مایکل و بنگستون با ما نخواهند بود ولی وضعیت ماریچ هنوز مشخص نیست.

وی درباره احتمال جذب بازیکن آفریقایی میلان نیز گفت: درباره شخص صحبت نمی‌کنم. این مسائل به باشگاه مربوط می شود.

برانکو در خصوص وضعیت مهدی ترابی و مهرداد محمدی تصریح کرد: ما ۶ بازیکن را جذب کرده ایم.

وی درباره اینکه پرسپولیس با ۴ بازیکن توافق کرده نه ۶ بازیکن، گفت: وقتی می گویم ۶ بازیکن، یعنی با ۶ بازیکن توافق کرده ایم و فقط یکسری جزئیات کوچک مانده است.

برانکو در پاسخ به این سئوال که آیا منظورش این است که ترابی و محمدی هم پرسپولیسی شده‌اند، گفت: من راجع به اسامی بازیکنان حرف نمی زنم.

سرمربی پرسپولیس در خاتمه در خصوص محمدحسین کنعانی زادگان گفت: کنعانی زادگان بازیکن ما است.