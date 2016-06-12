به گزارش خبرگزاری مهر، امید توکلی گفت: یکی از دغدغه های موجود در حوزه طرح های ستادهای ۱۴ گانه توسعه فناوری معاونت علمی این است که چند درصد این طرح ها به اتمام رسیده و اعتبار پرداخت شده به آنها چقدر مورد استفاده قرار گرفته و به نتیجه رسیده است.

رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: متاسفانه برخی از طرح های ستادهای توسعه فناوری این معاونت به نتیجه نرسیده و در مرحله مناسب و قابل قبولی قرار ندارند به همین دلیل برای بررسی تعداد طرح های به نتیجه نرسیده یا طرح های موفق یک واحد کنترل در معاونت تشکیل شده و میزان تاثیرگذاری و اثربخشی این طرح ها را مورد بررسی قرار می دهد.

توکلی با بیان اینکه بین ۶۰ تا ۷۰ درصد اعتبارات پرداختی معاونت به طرح ها در سال ۹۳ اختصاص یافته است، تصریح کرد: بر اساس آمارهای ارائه شده درصد قابل قبولی از طرح هایی که از اعتبارات مصوب معاونت علمی استفاده کرده اند به نتیجه رسیده و در مراحل نهایی قرار دارند و بقیه طرح ها یا هنوز به نتیجه نرسیده اند یا اینکه نیاز به اعتبار بیشتری دارند.

وی بیان کرد: طرح های مورد حمایت معاونت علمی با توجه به میزان اعتباری که از معاونت علمی دریافت کرده اند در ۴ گروه تقسیم بندی می شوند که طرح های با اعتبار دریافتی بالای یک میلیارد در گروه A قرار می گیرند و معاونت بیش از ۵۰ درصد آن را مورد حمایت قرار داده است که واحد کنترل پروژه، بررسی های خود را از این گروه آغاز کرده است زیرا حساسیت این طرح ها برای معاونت بیشتر است.

رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی خاطرنشان کرد: واحد کنترل پروژه به بررسی زمانبندی قراردادها می پردازد تا میزان پیشرفت طرح ها در زمان مقرر و دستاوردهای پروژه مذکور را مورد ارزیابی قرار دهد.

توکلی طرح های مرز دانش را طرح های اولویت دار معاونت علمی خواند و گفت: معاونت در مرحله اول سراغ این طرح ها رفته و میزان پیشرفت طرح و کارایی آن را مورد بررسی قرار خواهند داد تا در قراردادهای بعدی دقت نظر و حساسیت ها بیشتر شده و کمبودها و نقایص موجود تکرار نشود.

وی اظهار کرد: تاکنون ۱۰ طرح توسط واحد کنترل پروژه مورد بررسی قرار گرفته و خوشبختانه نتایج قابل قبولی در پی داشته است و بررسی دیگر طرح ها نیز ادامه دارد.