انتقاد معاونت قوانین مجلس از عدم همکاری دولت در تنقیح قوانین

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی امیدوار رضایی معاونت قوانین مجلس گزارشی از قوانینی که باید تنقیح شوند به صحن علنی ارائه کرد.

وی گفت: در سال ۱۳۵۰ دولت مکلف بود قوانین را تنقیح کند که این کار انجام نشد.

وی ادامه داد: در اسفند ۱۳۸۹ کلیه دستگاه های اجرایی و قوه قضاییه موظف به تنقیح قوانین شدند اما تاکنون گزارشی از دستگاه ها و قوه قضاییه به معاون قوانین ارائه نشده است.

وی مراجع تنقیح قوانین را دستگاه و قوه قضاییه خواند و گفت: تصویب اصول و تنقیح قوانین از وظایف معاونت قوانین مجلس است که بر این اساس تکالیف تک تک دستگاه های اجرایی برای تنقیح قوانین به آنها ابلاغ شده است.

رضایی گفت: باید ۷۷۹ فقره قانون در بخش مالیات تنقیح شوند.

وی گفت: ۳۳۵ فقره قانون نیز باید در حوزه ورزش اصلاح شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۰ هزار قانون در کشور وجود دارد، از عدم همت جدی دستگاه های اجرایی و قوه قضاییه در تنقیح قوانین گلایه کرد.

معاون قوانین مجلس با بیان اینکه آیین نامه اجرایی روندی برای تنقیح قوانین پیش بینی نکرده است گفت: در ۹ دوره مجلس حجم قوانین اصلاحی، استفساریه ها و اصل هشتاد وپنجی ها بسیار زیاد است. فقط قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در سال ۸۰ به تصویب رسیده ۲۲ اصلاحیه خورده است.

وی ادامه داد: قانون انتخابات مجلس نیز در عرض ۱۳ سال گذشته ۱۴ مورد اصلاحیه خورده است.

وی از نمایندگان خواست از اختیارات ماده ۴۹ و ۲۳۶ آیین نامه داخلی در راستای برخورد با دستگاه های اجرایی که به وظایف خود برای تنقیح قوانین عمل نمی کنند، استفاده کند.

در پایان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دستگاه های اجرایی باید در راستای تنقیح قوانین همکاری کنند تا طرح های تنقیحی دستگاه ها ارائه شود.

وی از ارائه طرح های تنقیحی به کمیسیون های تخصصی خبر داد و گفت این طرح ها در کمیسیون های تخصصی بررسی شود تا تغییرات لازم در آیین نامه داخلی مجلس برای بررسی این طرح ها انجام شود.