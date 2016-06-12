۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۱۲

ساخت اولین اسکلت خارجی جهان برای کودکان

محققین اسپانیایی موفق به ساخت اولین اسکلت خارجی جهان در ابعاد کودکان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققین مرکز تحقیقات ملی اسپانیا، اسکلت خارجی را ویژه کودکان مبتلا به آتروفی عضله نخاع (بیماری تحلیل عضلانی)  تولید کرده اند که کمک می کند کودکان بر روی پا خود بایستند.

این اسکلت خارجی از آلومنیوم و تیتانیوم ساخته شده و تقریبا ۱۲ کیلو است.

در هر پای این اسکلت، ۵ موتور کمکی وجود دارد تا به کودک کمک کند به راحتی گام بر دارد. همچنین حسگرهایی در هر پای این اسکلت خارجی تعبیه شده اند که کوچک ترین اقدام برای گام برداشتن را شناسایی می کنند تا قدم برداشتن کودک را به نرمی انجام دهند.

از ویژگی دیگر این وسیله توانبخشی، قابلیت بزرگ و کوچک کردن با توجه به رشد بدن کودک است. محصول جدید محققین اسپانیایی با یک بار شارژ می تواند ۵ ساعت کار کند.

این نوع اسکلت خارجی در واقع از نوع سازه نرم به منظور تسهیل در استفاده و حرکت بهینه تر محسوب می شود.

علیرضا کمندی

