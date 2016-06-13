جنجال توزیع رایگان کتاب هیتلر در ایتالیا

خبرگزاری ایرنا نوشت: متئو رنتزی نخست وزیر ایتالیا در صفحه توئیتر خود با زشت و نادرست خواندن تصمیم روزنامه «ایل جورناله» برای توزیع نسخه های رساله سیاسی رهبر نازی، با جامعه یهودیان ایتالیا ابراز همبستگی کرد.



افرایم زوروف مدیر دفتر اسراییلی سیمون وایزنتال نیز به روزنامه «کوریره دلاسرا» گفت : استفاده یک روزنامه از کتاب نبرد من برای افزایش فروش خود، بی سابقه است.



همچنین به گزارش خبرگزاری آنسا، منابع وابسته به سفارتخانه رژیم صهیونیستی در رم، از این اقدام ابراز شگفتی کرده اند.



این در حالیست که روزنامه راست میانه ایل جورناله که در مالکیت خانواده سیلویو برلوسکونی نخست وزیر پیشین ایتالیا است، نوشت : تصمیم برای توزیع نسخه این کتاب که شامل یادداشت ها و مقاله های انتقادی مورخان ایتالیایی نیز بوده، اقدامی برای بررسی شر به منظور جلوگیری از بازگشت آن بوده است.



الساندرو سالوستی سردبیر ایل جورناله با اشاره به جنجال بر سر توزیع این کتاب نوشت : هیچکس نمی تواند شک کند که این اقدام برای پوزش خواهی برای نازیسم و توطئه یهودیت جهانی بوده که در این کتاب که بین سال های ۱۹۲۴ تا ۱۹۲۶ نوشته شده، فرض شده است.



سالوستی افزود: نگرانی های دوستان ما در جامعه یهودیان ایتالیا که همیشه ما را در کنار خود دیده اند و خواهند دید، شایسته احترام و توجه ماست.



ایل جورناله روز شنبه فروش یک تاریخچه هشت قسمتی در باره رایش سوم را به همراه توزیع نسخه رایگان نبرد من برای خوانندگانی آغاز کرد که نسخه نخست این تاریخچه را خریداری کنند.



کپی رایت ۷۰ ساله کتاب هیتلر که در اختیار ایالت باواریای آلمان بود در پایان سال ۲۰۱۵ منقضی شد که موسسه تاریخ معاصر مونیخ را بر آن داشت که اقدام به انتشار مجدد آن در اوایل سال جاری میلادی به منظور نابودی کامل تبلیغات هیتلر کند.